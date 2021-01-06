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Анонс мейджоров и региональных лиг по Dota 2 на 2021 год

Dota 2
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Фанатов ожидают два мейджора, две региональные лиги, а также вероятно два локальных турнира

Анонс мейджоров и региональных лиг по Dota 2 на 2021 год
Новина українською

Стали известны ближайшие турниры по дисциплине Dota 2. В начале текущего года Valve анонсировали расписание Dota Pro Circuit сезона 2021.

Кампания 2021-го года будет состоять из двух мейджоров (самые престижные соревнования) и двух региональных лиг. Продолжительность каждого соревнования будет составлять шесть недель.

Расписание Dota Pro Circuit 2021:

  • Региональный сезон №1: 18 января - 28 февраля (с учетом паузы на китайский Новый год);
  • Мейджор №1: 25 марта - 4 апреля;
  • Региональный сезон №2: 13 апреля - 23 мая;
  • Мейджор №2: 2-13 июня.

Отборочные раунды на турниры начнутся 18-го января 2021-го года.

Valve также представила организаторов региональных лиг

  • Европа: DreamHack;
  • СНГ: ESL;
  • Китай: Perfect World;
  • Юго-Восточная Азия: PGL;
  • Северная Америка: BTS;
  • Южная Америка: Dota PIT.

Расписание региональных лиг:

Upper Division
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
12AM China SEA China SEA China
3AM China SEA SEA SEA China
6AM CIS CIS
9AM Europe Europe CIS CIS Europe CIS
12PM Europe SA NA SA Europe NA
3PM NA SA NA SA SA NA
6PM

Lower Division

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
12AM China SEA
3AM SEA CIS CIS CIS
6AM CIS Europe Europe CIS Europe
9AM Europe SA SA SA
12PM SA NA Europe SA NA
3PM NA NA NA
6PM
9PM China SEA SEA China SEA China Chin

Также, известный украинский комментатор по Dota 2 Виталий v1lat Волочай рассказал, что фанатов ожидают еще два турнира в текущем году.

"Будет несколько турниров. EPIC League в планах, Weplay тоже, насколько мне известно", - написал в своем твиттере v1lat.

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