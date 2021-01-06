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Анонс мейджоров и региональных лиг по Dota 2 на 2021 год
Фанатов ожидают два мейджора, две региональные лиги, а также вероятно два локальных турнира
Стали известны ближайшие турниры по дисциплине Dota 2. В начале текущего года Valve анонсировали расписание Dota Pro Circuit сезона 2021.
Кампания 2021-го года будет состоять из двух мейджоров (самые престижные соревнования) и двух региональных лиг. Продолжительность каждого соревнования будет составлять шесть недель.
Расписание Dota Pro Circuit 2021:
- Региональный сезон №1: 18 января - 28 февраля (с учетом паузы на китайский Новый год);
- Мейджор №1: 25 марта - 4 апреля;
- Региональный сезон №2: 13 апреля - 23 мая;
- Мейджор №2: 2-13 июня.
Отборочные раунды на турниры начнутся 18-го января 2021-го года.
Valve также представила организаторов региональных лиг
- Европа: DreamHack;
- СНГ: ESL;
- Китай: Perfect World;
- Юго-Восточная Азия: PGL;
- Северная Америка: BTS;
- Южная Америка: Dota PIT.
Расписание региональных лиг:
|Monday
|Tuesday
|Wednesday
|Thursday
|Friday
|Saturday
|Sunday
|12AM
|China
|SEA
|China
|SEA
|China
|3AM
|China
|SEA
|SEA
|SEA
|China
|6AM
|CIS
|CIS
|9AM
|Europe
|Europe
|CIS
|CIS
|Europe
|CIS
|12PM
|Europe
|SA
|NA
|SA
|Europe
|NA
|3PM
|NA
|SA
|NA
|SA
|SA
|NA
|6PM
Lower Division
|Monday
|Tuesday
|Wednesday
|Thursday
|Friday
|Saturday
|Sunday
|12AM
|China
|SEA
|3AM
|SEA
|CIS
|CIS
|CIS
|6AM
|CIS
|Europe
|Europe
|CIS
|Europe
|9AM
|Europe
|SA
|SA
|SA
|12PM
|SA
|NA
|Europe
|SA
|NA
|3PM
|NA
|NA
|NA
|6PM
|9PM
|China
|SEA
|SEA
|China
|SEA
|China
|Chin
Также, известный украинский комментатор по Dota 2 Виталий v1lat Волочай рассказал, что фанатов ожидают еще два турнира в текущем году.
"Будет несколько турниров. EPIC League в планах, Weplay тоже, насколько мне известно", - написал в своем твиттере v1lat.
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