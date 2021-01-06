Анонс мейджоров и региональных лиг по Dota 2 на 2021 год

Стали известны ближайшие турниры по дисциплине Dota 2. В начале текущего года Valve анонсировали расписание Dota Pro Circuit сезона 2021.

Кампания 2021-го года будет состоять из двух мейджоров (самые престижные соревнования) и двух региональных лиг. Продолжительность каждого соревнования будет составлять шесть недель.

Расписание Dota Pro Circuit 2021:

Региональный сезон №1: 18 января - 28 февраля (с учетом паузы на китайский Новый год);

18 января - 28 февраля (с учетом паузы на китайский Новый год); Мейджор №1 : 25 марта - 4 апреля;

: 25 марта - 4 апреля; Региональный сезон №2: 13 апреля - 23 мая;

13 апреля - 23 мая; Мейджор №2: 2-13 июня.

Отборочные раунды на турниры начнутся 18-го января 2021-го года.

Valve также представила организаторов региональных лиг

Европа : DreamHack;

: DreamHack; СНГ: ESL;

ESL; Китай: Perfect World;

Perfect World; Юго-Восточная Азия : PGL;

: PGL; Северная Америка: BTS;

BTS; Южная Америка: Dota PIT.

Расписание региональных лиг:

Upper Division

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 12AM China SEA China SEA China 3AM China SEA SEA SEA China 6AM CIS CIS 9AM Europe Europe CIS CIS Europe CIS 12PM Europe SA NA SA Europe NA 3PM NA SA NA SA SA NA 6PM

Lower Division

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 12AM China SEA 3AM SEA CIS CIS CIS 6AM CIS Europe Europe CIS Europe 9AM Europe SA SA SA 12PM SA NA Europe SA NA 3PM NA NA NA 6PM 9PM China SEA SEA China SEA China Chin

Также, известный украинский комментатор по Dota 2 Виталий v1lat Волочай рассказал, что фанатов ожидают еще два турнира в текущем году.