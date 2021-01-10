Dota 2
Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 10 января
Поединки отборочного раунда на Dota Pro Circuit 2021: Season 1
Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.
Встречи на 10 января:
- - Galaxy Racer -
- - Lilgun -
- - Phoenix Gaming -
- - Empire -
- - Assault -
- - Omega Esports -
- - IG -
- - B8 -
- - Assault -
- - Lilgun -
- - Zero -
- - HAVUGaming -
- - Into The Breach -
- - No BH -
- - Hippomaniacs -
- - TBD -
- - TBD -
Трансляция доступна по ссылке.
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