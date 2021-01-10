Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 10 января

Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.

Встречи на 10 января:

12:00 The Prime - Galaxy Racer - Dota Pro Circuit 2021: Season 1 — Закрытые квалификации | Юго-Восточная Азия #2

- 12:00 Cignal Ultra - Lilgun - Dota Pro Circuit 2021: Season 1 — Закрытые квалификации | Юго-Восточная Азия #2

- 12:00 TBD - Phoenix Gaming - Dota Pro Circuit 2021: Season 1 — Закрытые квалификации | Китай

- 13:00 NoPangolier - Empire - Dota Pro Circuit 2021: Season 1 — Закрытые квалификации | СНГ

- 14:00 ZeroTwo - Assault - Dota Pro Circuit 2021: Season 1 — Закрытые квалификации | Юго-Восточная Азия #2

- 14:00 Yangon Galacticos - Omega Esports - Dota Pro Circuit 2021: Season 1 — Закрытые квалификации | Юго-Восточная Азия #2

- 14:00 RNG - IG - Dota Pro Circuit 2021: Season 1 — Закрытые квалификации | Китай

- 13:00 NoPTechies - B8 - Dota Pro Circuit 2021: Season 1 — Закрытые квалификации | СНГ

- 16:00 SMG - Assault - Dota Pro Circuit 2021: Season 1 — Закрытые квалификации | Юго-Восточная Азия #2

- 16:00 The Prime - Lilgun - Dota Pro Circuit 2021: Season 1 — Закрытые квалификации | Юго-Восточная Азия #2

- 19:00 TBY - Zero - Dota Pro Circuit 2021: Season 1 — Закрытые квалификации | СНГ

- 19:00 Meta4Pro - HAVUGaming - Dota Pro Circuit 2021: Season 1 — Закрытые квалификации | СНГ

- 19:00 Carl Johnson - Into The Breach - Dota Pro Circuit 2021: Season 1 — Закрытые квалификации | СНГ

- 19:00 Bald - No BH - Dota Pro Circuit 2021: Season 1 — Закрытые квалификации | СНГ

- 19:00 mudgolems - Hippomaniacs - Dota Pro Circuit 2021: Season 1 — Закрытые квалификации | СНГ

- 22:00 TBD - TBD - Dota Pro Circuit 2021: Season 1 — Закрытые квалификации | СНГ

- 22:00 TBD - TBD - Dota Pro Circuit 2021: Season 1 — Закрытые квалификации | СНГ

Трансляция Dota Pro Circuit 2021 доступна по ссылке.

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