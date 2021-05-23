Определились все участники киевского мейджора.

На WePlay AniMajor сыграют 18 команд: 6 коллективов стартуют на стадии Wild Card, еще 6 составов начнут соревнование с группового этапа, а 6 команд попали сразу в плей-офф.

Участники Wild Card: Monaco Gambit, Nigma, Secret, Invictus Gaming, Execration, Vici Gaming/PSG.LGD.

Участники группового этапа: Spirit, Liquid, TNC Predator, Evil Geniuses, Beastcoast, Vici Gaming/PSG.LGD.

Участники плей-офф: Virtus.pro, Alliance, Aster, T1, Quincy Crew, NoPing e-sports.

Напомним, мейджор пройдет в столице Украины с 2-го по 13-е июня. Призовой фонд составит 500 000 долларов.