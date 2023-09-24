На The International 2023 сыграет наибольшее количество россиян в истории турнира

В конце лета стал известен полный список участников предстоящего чемпионата мира по дисциплине Dota 2 - The International 2023. Турнир пройдет в Сиэтле (США) в период с 12-го по 29-е октября.

Участие в TI12 примут 20 коллективов. Всего на турнире сыграют 100 киберспортсменов. Примечательно, что из них будет 19 россиян. Это наибольшее количество представителей РФ в истории The International.

В частности это: dyrachyo (Gladiators), RAMZES666, kiyotaka, MieRo, Antares, Solo (все из 9Pandas), Larl, Collapse, Miposhka (все из Team Spirit), kasane (TSM), Nightfall, gpk, Pure, TORONTOTOKYO (все из BetBoom), Kataomi` (Entity), Kiritych, squad1x, Noticed, sayuw (все из Virtus.pro).

Примечательно, что ранее Международная федерация киберспорта решила разрешить российским командам выступать на профессиональных турнирах под флагом РФ.