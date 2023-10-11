Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стали известны группы The International 2023
Турнир начнется завтра, 12-го октября
Dota2.com
В период с 12-го по 29-е октября в Сиэтле (США) пройдет самый главный турнир года по Dota 2 - The International 2023.
Американская компания Valve опубликовала результаты жеребьевки группового этапа TI12.
Группа А: 9Pandas, Entity, Evil Geniuses, Team SMG, Team Spirit
Группа B: Azure Ray, BetBoom Team, Shopify Rebellion, Team Liquid, Thunder Awaken
Группа С: beastcoast, Gaimin Gladiators, LGD Gaming, nouns, Virtus.pro
Группа D: PSG.Quest, Taken Esports, TSM, Tundra Esports, Vivo Keyd Stars
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