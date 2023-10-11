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Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стали известны группы The International 2023

Dota 2
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Турнир начнется завтра, 12-го октября

Стали известны группы The International 2023

Dota2.com

Новина українською

В период с 12-го по 29-е октября в Сиэтле (США) пройдет самый главный турнир года по Dota 2 - The International 2023.

Американская компания Valve опубликовала результаты жеребьевки группового этапа TI12.

Группа А: 9Pandas, Entity, Evil Geniuses, Team SMG, Team Spirit

Группа B: Azure Ray, BetBoom Team, Shopify Rebellion, Team Liquid, Thunder Awaken

Группа С: beastcoast, Gaimin Gladiators, LGD Gaming, nouns, Virtus.pro

Группа D: PSG.Quest, Taken Esports, TSM, Tundra Esports, Vivo Keyd Stars

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В статье: киберспорт
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Источник:
dota2.com

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