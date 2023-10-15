LGD Gaming пробились в верхнюю сетку плей-офф The International 2023

В период с 12-го по 29-е проходит чемпионат мира по Dota 2 - The International 2023. Призовой фонд на данный момент составляет 3 миллионов долларов.

Сегодня китайский коллектив LGD Gaming в стыковом матче обыграл Keyd Stars и обеспечил себе выход в верхнюю сетку плей-офф. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0.

В свою очередь бразильская команда (Keyd Stars) упала в сетку "лузеров".