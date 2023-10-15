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LGD Gaming пробились в верхнюю сетку плей-офф The International 2023

Dota 2
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Китайцы переиграли Keyd Stars

LGD Gaming пробились в верхнюю сетку плей-офф The International 2023

Liquipedia

Новина українською

В период с 12-го по 29-е проходит чемпионат мира по Dota 2 - The International 2023. Призовой фонд на данный момент составляет 3 миллионов долларов.

Сегодня китайский коллектив LGD Gaming в стыковом матче обыграл Keyd Stars и обеспечил себе выход в верхнюю сетку плей-офф. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0.

В свою очередь бразильская команда (Keyd Stars) упала в сетку "лузеров".

Запись поединка между LGD Gaming и Keyd Stars

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В статье: киберспорт
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