Dota 2
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LGD Gaming пробились в верхнюю сетку плей-офф The International 2023
Китайцы переиграли Keyd Stars
Liquipedia
В период с 12-го по 29-е проходит чемпионат мира по Dota 2 - The International 2023. Призовой фонд на данный момент составляет 3 миллионов долларов.
Сегодня китайский коллектив LGD Gaming в стыковом матче обыграл Keyd Stars и обеспечил себе выход в верхнюю сетку плей-офф. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0.
В свою очередь бразильская команда (Keyd Stars) упала в сетку "лузеров".
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