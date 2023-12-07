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NaVi и Monte сыграют на благотворительном турнире, чтобы собрать на дроны для АЗОВа
Цель - собрать 2 000 000 грн
Телеграмний Ghostik
В период с 8-го по 9-е декабря состоится благотворительный турнир по Dota 2. Его организатором стал стример и бывший игрок Андрей "Ghostik" Кадык.
Соревнование пройдет в формате "Best of 3". В турнире примут участие такие команды: NaVi, NaVi Junior, Monte и B8.
Трансляция матчей состоится на платформе Twich, в частности на канале Ghostik.
Цель - собрать 2 000 000 грн для на MAVIC 3T для 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов". Пользователи, которые задонатят от 100 грн будут участвовать в розыгрыше большого количества призов. Полный список и подробная информация в
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