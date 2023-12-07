NaVi и Monte сыграют на благотворительном турнире, чтобы собрать на дроны для АЗОВа

В период с 8-го по 9-е декабря состоится благотворительный турнир по Dota 2. Его организатором стал стример и бывший игрок Андрей "Ghostik" Кадык.

Соревнование пройдет в формате "Best of 3". В турнире примут участие такие команды: NaVi, NaVi Junior, Monte и B8.

Трансляция матчей состоится на платформе Twich, в частности на канале Ghostik.