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NaVi и Monte сыграют на благотворительном турнире, чтобы собрать на дроны для АЗОВа

Dota 2

Цель - собрать 2 000 000 грн

NaVi и Monte сыграют на благотворительном турнире, чтобы собрать на дроны для АЗОВа

Телеграмний Ghostik

Новина українською

В период с 8-го по 9-е декабря состоится благотворительный турнир по Dota 2. Его организатором стал стример и бывший игрок Андрей "Ghostik" Кадык.

Соревнование пройдет в формате "Best of 3". В турнире примут участие такие команды: NaVi, NaVi Junior, Monte и B8.

Трансляция матчей состоится на платформе Twich, в частности на канале Ghostik.

Цель - собрать 2 000 000 грн для на MAVIC 3T для 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов". Пользователи, которые задонатят от 100 грн будут участвовать в розыгрыше большого количества призов. Полный список и подробная информация в телеграм-канале стримера.

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Источник:
Телеграмний Ghostik
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