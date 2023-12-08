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Baldur's Gate 3 признали лучшей игрой 2023-го года
Также определили лучших во многих других категориях
The Game Awards 2023.
В ночь с 7-го на 8-е декабря прошла церемония The Game Awards 2023.
На награждении подводили итоги календарного года в игровой индустрии. В частности, определяли лучших в различных категориях.
Лучшим киберспортсменом 2023-го года стал Ли "Faker" Сан Хёк (дисциплина - League of Legends). В свою очередь тренером года признали Кристину "Potter" Чи (дисциплина - Valorant). А лучшей соревновательной дисциплиной стала игра Valorant.
Что касается главной номинации, то по итогам голосования игрой года стала Baldur's Gate 3.
Полный список номинаций:
- Лучшая независимая игра: Sea of Stars
- Лучшая дебютная инди-игра: Cocoon
- Лучшая режиссура: Alan Wake 2
- Лучший нарратив: Alan Wake 2
- Лучший арт-дирекшин: Alan Wake 2
- Лучший саундтрек: Final Fantasy 16
- Лучшее звуковое оформление: Hi-Fi Rush
- Лучшая поддержка: Cyberpunk 2077
- Лучший файтинг: Street Fighter 6
- Лучшая семейная игра: Super Mario Bros: Super Mario Bros. Wonder
- Лучший симулятор/стратегия: Pikmin 4
- Лучший спорт/гонки: Forza Motorsport
- Лучший мультиплеер: Baldur's Gate 3
- Лучшая адаптация: Сериал The Last of Us
- Лучшая озвучка: Baldur's Gate 3
- Лучшая мобильная игра: Honkai: Star Rail
- Лучшая VR/AR: Resident Evil Village VR
- Лучший экшен: Armored Core 6
- Лучший экшн/приключенческая игра: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- Лучшая RPG: Baldur's Gate 3
- Лучшее киберспортивное событие: 2023 League of Legends World Championship
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