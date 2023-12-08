В ночь с 7-го на 8-е декабря прошла церемония The Game Awards 2023.

На награждении подводили итоги календарного года в игровой индустрии. В частности, определяли лучших в различных категориях.

Лучшим киберспортсменом 2023-го года стал Ли "Faker" Сан Хёк (дисциплина - League of Legends). В свою очередь тренером года признали Кристину "Potter" Чи (дисциплина - Valorant). А лучшей соревновательной дисциплиной стала игра Valorant.

Что касается главной номинации, то по итогам голосования игрой года стала Baldur's Gate 3.

Полный список номинаций: