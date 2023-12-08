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Baldur's Gate 3 признали лучшей игрой 2023-го года

Dota 2

Также определили лучших во многих других категориях

Baldur's Gate 3 признали лучшей игрой 2023-го года

The Game Awards 2023.

Новина українською

В ночь с 7-го на 8-е декабря прошла церемония The Game Awards 2023.

На награждении подводили итоги календарного года в игровой индустрии. В частности, определяли лучших в различных категориях.

Лучшим киберспортсменом 2023-го года стал Ли "Faker" Сан Хёк (дисциплина - League of Legends). В свою очередь тренером года признали Кристину "Potter" Чи (дисциплина - Valorant). А лучшей соревновательной дисциплиной стала игра Valorant.

Что касается главной номинации, то по итогам голосования игрой года стала Baldur's Gate 3.

Полный список номинаций:

  • Лучшая независимая игра: Sea of Stars
  • Лучшая дебютная инди-игра: Cocoon
  • Лучшая режиссура: Alan Wake 2
  • Лучший нарратив: Alan Wake 2
  • Лучший арт-дирекшин: Alan Wake 2
  • Лучший саундтрек: Final Fantasy 16
  • Лучшее звуковое оформление: Hi-Fi Rush
  • Лучшая поддержка: Cyberpunk 2077
  • Лучший файтинг: Street Fighter 6
  • Лучшая семейная игра: Super Mario Bros: Super Mario Bros. Wonder
  • Лучший симулятор/стратегия: Pikmin 4
  • Лучший спорт/гонки: Forza Motorsport
  • Лучший мультиплеер: Baldur's Gate 3
  • Лучшая адаптация: Сериал The Last of Us
  • Лучшая озвучка: Baldur's Gate 3
  • Лучшая мобильная игра: Honkai: Star Rail
  • Лучшая VR/AR: Resident Evil Village VR
  • Лучший экшен: Armored Core 6
  • Лучший экшн/приключенческая игра: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
  • Лучшая RPG: Baldur's Gate 3
  • Лучшее киберспортивное событие: 2023 League of Legends World Championship
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