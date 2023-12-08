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Стали известны первые результаты украинского благотворительного турнира по Dota 2

Dota 2

Все команды, кроме Monte, имеют шансы на победу

Стали известны первые результаты украинского благотворительного турнира по Dota 2

Телеграмний Ghostik

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

В период с 8-го по 9-е декабря проходит благотворительный турнир по Dota 2. Его организатором стал стример и бывший игрок Андрей "Ghostik" Кадык.

Сегодня состоялись матчи первого игрового дня. В частности в финал верхней сетки пробились Natus Vincere и B8. Последние переиграли младших "рожденных побеждать", то есть NaVi Junior. А старшие NaVi одолели Monte.

В свою очередь в нижней сетке NaVi Junior одолели Monte. Таким образом, в финале нижней сетки NaVi Junior сыграют против проигравшего из пары NaVi - B8.

Запись поединков первого игрового дня "Базованого Турніру"

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