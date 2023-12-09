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NaVi победили в благотворительном турнире для АЗОВа

Dota 2

На данный момент удалось собрать 1 миллион и 642 тысячи гривен

NaVi победили в благотворительном турнире для АЗОВа

natus_vincere_official

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

В период с 8-го по 9-е декабря проходил благотворительный турнир по Dota 2. Его организатором был стример и бывший игрок Андрей "Ghostik" Кадык.

Сегодня прошёл гранд-финал турнира. В решающем матче "Базованого Турніру" Natus Vincere обыграли B8. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу "рожденных побеждать".

Также в соревновании принимали участие NaVi Junior и Monte.

Цель турнира была собрать 2 000 000 грн для на MAVIC 3T для 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов". На данный момент удалось собрать за два дня 1 миллион и 642 тысячи гривен.

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