The Alliance распустили свой состав по Dota 2

Киберспортивная организация The Alliance объявила, что распускает свой состав по Dota 2.

Шведы берут перерыв, чтобы сформировать новый ростер. На данный момент успешно проводится тестирование новых игроков. Однако с двумя пока не удалось договориться на счет личного контракта.

Напомним, последний состав Alliance представляли: Pablo, s4, Handsken и Charlie. Ng Kee Chyuan перешел в Talon Esports еще в начале декабря.