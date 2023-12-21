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The Alliance распустили свой состав по Dota 2

Dota 2

Сейчас формируют новый ростер

The Alliance распустили свой состав по Dota 2

Новина українською

Киберспортивная организация The Alliance объявила, что распускает свой состав по Dota 2.

Шведы берут перерыв, чтобы сформировать новый ростер. На данный момент успешно проводится тестирование новых игроков. Однако с двумя пока не удалось договориться на счет личного контракта.

Напомним, последний состав Alliance представляли: Pablo, s4, Handsken и Charlie. Ng Kee Chyuan перешел в Talon Esports еще в начале декабря.

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