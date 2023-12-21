Dota 2
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The Alliance распустили свой состав по Dota 2
Сейчас формируют новый ростер
Киберспортивная организация The Alliance объявила, что распускает свой состав по Dota 2.
Шведы берут перерыв, чтобы сформировать новый ростер. На данный момент успешно проводится тестирование новых игроков. Однако с двумя пока не удалось договориться на счет личного контракта.
Напомним, последний состав Alliance представляли: Pablo, s4, Handsken и Charlie. Ng Kee Chyuan перешел в Talon Esports еще в начале декабря.
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