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Heroic представили свой новый состав по Dota 2

Dota 2

Первый ростер в истории организации в этой дисциплине

Heroic представили свой новый состав по Dota 2

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Киберспортивная организация Heroic представила обновленный состав по Dota 2. Этот первый ростер Heroic в этой дисциплине. Организация всегда была известна своими выступлениями в Counter-Strike.

Таким образом, Heroic будут выступать в регионе Латинской Америки.

Состав "героических" сформировали следующие исполнители:

  • Гектор "K1" Родригез
  • Жоао "4nalog" Джаннини
  • Седрик "Davai Lama" Декмин
  • Элвис "Scofield" Пенья
  • Матеус "KJ" Диниз
  • Игор "kaffs" Фуртадо (тренер)

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