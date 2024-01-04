Dota 2
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Heroic представили свой новый состав по Dota 2
Первый ростер в истории организации в этой дисциплине
Фото з відкритих джерел
Киберспортивная организация Heroic представила обновленный состав по Dota 2. Этот первый ростер Heroic в этой дисциплине. Организация всегда была известна своими выступлениями в Counter-Strike.
Таким образом, Heroic будут выступать в регионе Латинской Америки.
Состав "героических" сформировали следующие исполнители:
- Гектор "K1" Родригез
- Жоао "4nalog" Джаннини
- Седрик "Davai Lama" Декмин
- Элвис "Scofield" Пенья
- Матеус "KJ" Диниз
- Игор "kaffs" Фуртадо (тренер)
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