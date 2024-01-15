Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стали известны все участники BetBoom Dacha Dubai 2024
Завершились региональные отборы
В период с 4-го по 16-го февраля в ОАЭ пройдет LAN-турнир по Dota 2 - BetBoom Dacha Dubai 2024. Команды будут бороться за призовой фонд в размере 1 миллиона дорларов.
Все региональные отборы закончились и таким образом был окончательно сформирован список всех участников. В частности, европейскую квалификацию преодолел коллектив OG, в регионе СНГ сильнейшей оказалась команда Virtus.pro, в Китае и Юго-Восточной Азии - Azure Ray, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки - Team Falcons, а от Южной Америки путевку получили nouns.
При этом ранее 7 команд получили прямые приглашения на турнир в Дубае. Речь идет о Team Liquid, Aurora Gaming, Team Spirit, BetBoom Team, Xtreme Gaming, Gladiators и LGD Gaming.
Все участники BetBoom Dacha Dubai 2024:
- Team Spirit
- Team Liquid
- LGD Gaming
- BetBoom Team
- Aurora Gaming
- Gladiators
- Xtreme Gaming
- OG
- Aurora Gaming
- Virtus.pro
- Azure Ray
- nouns
- Team Falcons
Популярное сейчас
- Реал - Барселона. Хет-трик Винисиуса, гол Левандовского в финале Суперкубка Испании
- Лунин - в основе. Реал - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Суперкубка Испании
- Реал Мадрид - Барселона: где и когда смотреть онлайн финал Суперкубка Испании
- CEO Monte: 100% в этом году будем запускать новые составы по другим дисциплинам
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО