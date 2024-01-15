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Dota 2

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Стали известны все участники BetBoom Dacha Dubai 2024

Dota 2

Завершились региональные отборы

Стали известны все участники BetBoom Dacha Dubai 2024

Новина українською

В период с 4-го по 16-го февраля в ОАЭ пройдет LAN-турнир по Dota 2 - BetBoom Dacha Dubai 2024. Команды будут бороться за призовой фонд в размере 1 миллиона дорларов.

Все региональные отборы закончились и таким образом был окончательно сформирован список всех участников. В частности, европейскую квалификацию преодолел коллектив OG, в регионе СНГ сильнейшей оказалась команда Virtus.pro, в Китае и Юго-Восточной Азии - Azure Ray, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки - Team Falcons, а от Южной Америки путевку получили nouns.

При этом ранее 7 команд получили прямые приглашения на турнир в Дубае. Речь идет о Team Liquid, Aurora Gaming, Team Spirit, BetBoom Team, Xtreme Gaming, Gladiators и LGD Gaming.

Все участники BetBoom Dacha Dubai 2024:

  • Team Spirit
  • Team Liquid
  • LGD Gaming
  • BetBoom Team
  • Aurora Gaming
  • Gladiators
  • Xtreme Gaming
  • OG
  • Aurora Gaming
  • Virtus.pro
  • Azure Ray
  • nouns
  • Team Falcons
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