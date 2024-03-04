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Украинский коллектив Monte переиграл команду организации Зинченко
Со счетом 2:1 в формате "Best of 3"
Twitter MONTE ESPORTS
В период с 23-го февраля по 8-е марта проходят матчи турнира по дисциплине Dota 2 - European Pro League Season 17: Division 2. Команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 5 тысяч долларов и слот на EPL S17.
Сегодня, в рамках группового этапа очный поединок между собой провели украинские команды Monte и Passion UA. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу Monte.
Несмотря на результат этого матча, оба коллектива еще раньше обеспечили себе выход в плей-офф раунд. Monte прошли групповой этап вообще без поражений, одержав 7 побед.
В свою очередь команда организации украинского защитника "Арсенала" Александра Зинченко (Passion UA) за аналогичный период записала в свой актив 5 побед и 2 поражения.
Playoffs without a single defeat!????— MONTE ESPORTS ???????? (@Monte_Esports) March 4, 2024
GGs @PassionuaGG ???? #MonteDota2 pic.twitter.com/27E6a4Wbiz
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