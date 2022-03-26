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Европейский киберспорт поддерживает Украину. А что с украинскими Natus Vincere и HellRaisers?

Другое
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Рассказываем о событиях в киберспорте

Европейский киберспорт поддерживает Украину. А что с украинскими Natus Vincere и HellRaisers?

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Европейские команды активно поддерживают Украину не только словами, но и делом. Они красят свои лого в цвет нашего флага, пишут посты со словами поддержки в адрес всех украинцев, проводят стримы с донатами для помощи беженцам, для гуманитарной помощи нашему государству. Да и просто присылают деньги, чтобы помочь Украине и нашему народу справиться с российскими оккупантами, пережить и победить в этой войне!

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