Европейский киберспорт поддерживает Украину. А что с украинскими Natus Vincere и HellRaisers?

Европейские команды активно поддерживают Украину не только словами, но и делом. Они красят свои лого в цвет нашего флага, пишут посты со словами поддержки в адрес всех украинцев, проводят стримы с донатами для помощи беженцам, для гуманитарной помощи нашему государству. Да и просто присылают деньги, чтобы помочь Украине и нашему народу справиться с российскими оккупантами, пережить и победить в этой войне!