Кубок Африки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок Африки и наши теннисисты в Австралии. Что посмотреть в понедельник, 10 января?
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Фото: twitter.com/CAF_Online / Автор неизвестен
Новый день на Кубке Африки, Цуренко, Козлова и Стаховский стартуют в квале Aus Open.
ФУТБОЛ
Кубок Африки
15:00 Сенегал – Зимбабве
18:00 Гвинея – Малави
18:00 Марокко – Гана
21:00 Коморские острова – Габон
Ла Лига
22:00 Эспаньол – Эльче
Серия А
18:00 Торино – Фиорентина
Кубок Англии
21:55 МЮ – Астон Вилла
ХОККЕЙ
УХЛ
18:30 Днепр – БСФК
НХЛ
02:00 Вашингтон – Бостон
04:00 Колорадо - Сиэтл
05:30 Лос-Анджелес - Рейнджерс
Суперлига
18:30 Мариуполь – Краматорск
БАСКЕТБОЛ
НБА
02:00 Детройт – Юта
02:00 Шарлотт - Милуоки
02:30 Бостон - Индиана
02:30 Нью-Йорк - Сан-Антонио
03:00 Хьюстон – Филадельфия
05:00 Портленд – Бруклин
05:00 Сакраменто – Кливленд
ТЕННИС
Aus Open, квалификация
05:30 Вулф – Стаховский
07:00 Мин - Козлова
08:30 Цуренко – Райна
Аделаида
02:30 Калинина – Кирстя
02:30 Ястремская – Мартинцова
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