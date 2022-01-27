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Футбольная ассоциация Ганы уволила главного тренера после провала на Кубке африканских наций

Кубок Африки
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Закономерно

Футбольная ассоциация Ганы уволила главного тренера после провала на Кубке африканских наций

Getty Images / Global Images Ukraine

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Сербский специалист Милован Раевац покинул должность наставника национальной сборной Ганы. Контракт с 68-летним специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Отметим, что еще проходящий на данный момент турнир Кубка Африканских наций стал для Ганы самым худшим с точки зрения результата за последние 16 лет. В трех поединках команда Раеваца набрала всего лишь один зачетный пункт, после чего заняла в своей группе последнее место.

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Напомним, вместе с Милованом Гана доходила до ¼ финала чемпионата мира-2010, где лишь в лотерее уступила Уругваю. В первый свой приход Раевац тренировал команду с 2008-го по 2010-й

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В статье: Гана Милован Раевац
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Источник:
ghanafa.org

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