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Футбольная ассоциация Ганы уволила главного тренера после провала на Кубке африканских наций
Закономерно
Getty Images / Global Images Ukraine
Сербский специалист Милован Раевац покинул должность наставника национальной сборной Ганы. Контракт с 68-летним специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Отметим, что еще проходящий на данный момент турнир Кубка Африканских наций стал для Ганы самым худшим с точки зрения результата за последние 16 лет. В трех поединках команда Раеваца набрала всего лишь один зачетный пункт, после чего заняла в своей группе последнее место.
Напомним, вместе с Милованом Гана доходила до ¼ финала чемпионата мира-2010, где лишь в лотерее уступила Уругваю. В первый свой приход Раевац тренировал команду с 2008-го по 2010-й
January 26, 2022
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