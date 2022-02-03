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КАН. Камерун – Египет 0:0 (пен 1:3). Салах и Мане сразятся в финале

Кубок Африки
(1 голосов)

Хозяева покинули турнир

КАН. Камерун – Египет 0:0 (пен 1:3). Салах и Мане сразятся в финале

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Кубок Африки, полуфинал

Камерун, Яунде. "Поль Бийя"

Камерун – Египет 0:0 (пен. 1:3)

Камерун: А. Онана – Толо, Нгаду-Нгаджи, Кастеллетто (Мукуди, 99) – Онгла (Ж. Онана, 108), Ум Гуэ (Силики, 80), Ангисса, Фай – Токо-Экамби (Бассогог, 98), Абубакар, Нгамалё (Нжи, 86)

Египет: Абугабаль – Фаттох, Абдельмонем, Хамди, Камаль (Ашур, 85) – Эльнени (Лашин, 86), Сулайя (Хассан, 46), Фатхи – Мармуш (Собхи, 63), Мохамед (Шериф, 105), Салах

Предупреждения: Ум Гуэ 61 – Камаль 37, Эльнени 61

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В статье: Камерун Египет
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Комментарии (2)
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ГенриВол (Волочиськ)
04.02.2022 в 00:14
Сенегал - Єгипет найкраще, що очікувалось у фіналі. Та й ще Мане з Салахом в різних командах. Можна подивитись. Камерун у фіналі було б не то, якісь тормознуті. Єгипет хоч і валялись більше на полі, але старались грати швидше.
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Romerik (YNWA)
03.02.2022 в 23:59
Ну финал и посмотреть можно. Еще и два лидера клуба играют против друг друга.П.С: 7 номер Камеруна знатный пижончик. Бить пенальти с разбегом в пол метра в полуфинале домашнего КАН... Ты Жоржиньо или все таки игрок мАсковскава клуба
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