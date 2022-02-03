КАН. Камерун – Египет 0:0 (пен 1:3). Салах и Мане сразятся в финале

Сенегал - Єгипет найкраще, що очікувалось у фіналі. Та й ще Мане з Салахом в різних командах. Можна подивитись. Камерун у фіналі було б не то, якісь тормознуті. Єгипет хоч і валялись більше на полі, але старались грати швидше.