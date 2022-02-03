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КАН. Камерун – Египет 0:0 (пен 1:3). Салах и Мане сразятся в финале
Хозяева покинули турнир
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Кубок Африки, полуфинал
Камерун, Яунде. "Поль Бийя"
Камерун – Египет 0:0 (пен. 1:3)
Камерун: А. Онана – Толо, Нгаду-Нгаджи, Кастеллетто (Мукуди, 99) – Онгла (Ж. Онана, 108), Ум Гуэ (Силики, 80), Ангисса, Фай – Токо-Экамби (Бассогог, 98), Абубакар, Нгамалё (Нжи, 86)
Египет: Абугабаль – Фаттох, Абдельмонем, Хамди, Камаль (Ашур, 85) – Эльнени (Лашин, 86), Сулайя (Хассан, 46), Фатхи – Мармуш (Собхи, 63), Мохамед (Шериф, 105), Салах
Предупреждения: Ум Гуэ 61 – Камаль 37, Эльнени 61
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