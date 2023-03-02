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Кубок Африки

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В падении "рыбкой". Гол Диалло вывел Сенегал в полуфинал молодежного КАН-2023 - ВИДЕО

Кубок Африки
(2 голосов)

Самба продолжает зажигать

В падении "рыбкой". Гол Диалло вывел Сенегал в полуфинал молодежного КАН-2023 - ВИДЕО

twitter.com/fsfOfficielle

Новина українською

На черном континенте сейчас проходит Кубок африканских наций для команд U-20, в котором активное участие в составе сборной Сенегала принимает и вингер "Динамо" Самба Диалло.

Так, именно благодаря голу киевлянина Сенегал обыграл Бенин (1:0) и пробился в полуфинал турнира.

Да и сам гол вышел красивым – в падении головой, так называемой "рыбкой".

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Также отметим, что Диалло вывел свою команду на поле с капитанской повязкой и был заменен в компенсированное время.

Напомним, на групповом этапе динамовец был признан лучшим игроком матча с Нигерией (1:0). Также хавбек принял участие в голевой атаке поединка с Мозамбиком (3:0).

Теперь в полуфинале молодежного КАН-2023 Сенегал U-20 сыграет с победителем Конго – Тунис. Поединки 1/2 финала пройдут 6 марта.

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В статье: Динамо (Киев) Самба Диалло
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
02.03.2023 в 19:40
Бєсєлін краще
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