В падении "рыбкой". Гол Диалло вывел Сенегал в полуфинал молодежного КАН-2023 - ВИДЕО

На черном континенте сейчас проходит Кубок африканских наций для команд U-20, в котором активное участие в составе сборной Сенегала принимает и вингер "Динамо" Самба Диалло.

Так, именно благодаря голу киевлянина Сенегал обыграл Бенин (1:0) и пробился в полуфинал турнира.

Да и сам гол вышел красивым – в падении головой, так называемой "рыбкой".

Также отметим, что Диалло вывел свою команду на поле с капитанской повязкой и был заменен в компенсированное время.

Напомним, на групповом этапе динамовец был признан лучшим игроком матча с Нигерией (1:0). Также хавбек принял участие в голевой атаке поединка с Мозамбиком (3:0).

Теперь в полуфинале молодежного КАН-2023 Сенегал U-20 сыграет с победителем Конго – Тунис. Поединки 1/2 финала пройдут 6 марта.