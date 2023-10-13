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Состоялась жеребьевка КАН-2023: Сенегал и Камерун попали в одну группу
Турнир пройдет в Кот-д’Ивуаре
Фото: facebook.com/TheAFCON
В Абиджане состоялась жеребьевка Кубка африканских наций-2023. В ходе церемонии 24 сборные были распределены на 6 групп. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждого квартета.
Итоги жеребьевки:
Группа А: Кот-д’Ивуар, Нигерия, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау.
Группа В: Египет, Гана, Кабо-Верде, Мозамбик.
Группа С: Сенегал, Камерун, Гвинея, Гамбия.
Группа D: Алжир, Буркина-Фасо, Мавритания, Ангола.
Группа E: Тунис, Мали, ЮАР, Намибия.
Группа F: Марокко, ДР Конго, Замбия, Танзания.
КАН-2023 пройдет в Кот-д’Ивуаре с 13 января по 11 февраля 2024 года. Действующим обладателем турнира является Сенегал.
Напомним, что изначально соревнования должны были состояться летом 2023 года, но организаторы решили их перенести из-за погодных условий.
The groups are set. ✅#TotalEnergiesAFCON2023 is now ready to kick off in January! ????????⚽️ pic.twitter.com/Xxanb9FDzp— CAF (@CAF_Online) October 12, 2023
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