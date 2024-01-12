Очередной поход Салаха за титулом и россыпь звезд атаки. Анонс Кубка африканских наций 2024

Формат и даты проведения

В период с 13-го января по 11-е февраля пройдет главный турнир африканского континента - Кубок африканских наций. Это будет уже 34-й розыгрыш данного титула. Соревнования будут принимать поля Кот-д'Ивуара. Матчи первенства пройдут сразу в 5-ти городах. В частности, речь идет о Буаке, Сан-Педро, Абиджане, Корого и столице страны - Ямусукро.

Турнир пройдет в традиционном формате. А именно 24 команды в 6-х квартетах (от A до F) будут бороться за путевку в плей-офф. Из каждой группы в следующий этап выйдут по две лучшие команды. Также, по аналогии с чемпионатом Европы, в 1/8 Кубка также выйдут четыре лучшие сборные, которые займут третьи места в своих группах.

После этого африканские сборные сыграют матчи стадии 1/8, четвертьфиналы, полуфиналы и, конечно, финал. Каждая стадия пройдет в формате одного поединка. При этом также состоится матч за третье место - за бронзовые медали.

Группа А

Нигерия

Кот-д'Ивуар

Экваториальная Гвинея

Гвинея-Бисау

Группа В

Кабо-Верде

Мозамбик

Гана

Египет

Группа С

Гамбия

Гвинея

Сенегал

Камерун

Группа D

Алжир

Буркина-Фасо

Ангола

Мавритания

Группа Е

Намибия

Мали

ЮАР

Тунис

Группа F

Марокко

Замбия

ДР Конго

Танзания

Фавориты

Кот-д'Ивуар

Безусловно, нужно начать с того, кто будет принимать матчи турнира. Хоть и "слоны" выигрывали КАН (прим. - Кубок африканских наций) еще в далеком 2015-м году, однако статус хозяина на подобных соревнованиях всегда играл особую роль. Хоть и Кот-д'Ивуар, в отличие от соперников по этому списку, не блещет звездами первой мировой величины, однако имеет достаточно боевой ростер. В частности, за ивуарийцев выступают такие атакующие игроки: Уилфрид Заха ("Галатасарай"), Жереми Бога ("Ницца"), Себастьен Аллер ("Боруссия" Дортмунд) и Николя Пепе ("Трабзонспор").

Нигерия

Последний раз нигерийцы добывали золото в 2013-м году. При этом за свою историю сборная Нигерии трижды становилась чемпионом Африки. "Зеленые" имеют боевую команду, лидерами которой являются представители ведущих итальянских клубов: Виктор Осимхен ("Наполи") и Самуэль Чуквезе ("Милан").

Египет

"Фараоны" являются рекордсменами по количеству побед на Кубке африканских наций - у Египта сразу 7 подобных трофеев. В прошлом розыгрыше, а именно в 2021-м году Салах и компания уступили в финале для Сенегала. Форвард "Ливерпуля" и капитан своей сборной находится в отличной игровой форме и в очередной раз поведет свою команду за титулом.

Камерун

Камерунцы в своей истории 5 раз становились чемпионами КАН. Последний раз - в 2017-м году. Камерун показывает довольно нестабильные результаты. Могут проиграть откровенно слабой сборной, или даже обыграть гранда, как это было на прошлом мундиале - в поединке против Бразилии. Вполне достойный состав, хотя и лидеры в лице Эрика Максима Шупо-Мотинга и, особенно, Андре Онана, находятся далеко не в своей лучшей форме.

Алжир

"Лисы пустыни" провалились на последнем Кубке африканских наций, не выйдя даже из группы. В этом розыгрыше Марез и компания точно захотят реабилитироваться перед своими болельщиками, тем более квартет у Алжира довольно посредственный. Последний раз алжирцы становились чемпионами КАН в 2019-м году.

Марокко

Марокко лишь один раз выигрывали Кубок африканских наций. Аж в далеком 1976-м году! А в XXI веке взяли лишь серебряные медали - в 2004-м. При этом "львы" выдали невероятный перформанс на последнем Чемпионате мира. Марокканцы сенсационно вышли из группы с Хорватией и Бельгией, в плей-офф выбили Испанию и Португалию, в итоге заняв историческое 4-е место. Основными звездами команды являются Ашраф Хакими ("Пари Сен-Жермен"), Софьян Амрабат ("Манчестер Юнайтед") и Хаким Зиеш ("Галатасарай"). Сенегал Действующий чемпион и одна из самых звездных команд турнира. У Сенегала, наверное, один из самых сбалансированных ростеров на первенстве - в каждой линии поля есть имена мирового уровня. В частности, речь идет о таких мастодонтах: Эдуарде Менди ("Аль-Ахли"), Калиду Кулибали ("Аль-Хиляль") и Садио Мане ("Аль-Наср"). Победа в 2021-м году стала первой в активе сенегальцев в истории КАН. Что касается прошлого мундиаля, то сборная Сенегала преодолела групповую стадию и вылетела в плей-офф от мощной Англии. Поэтому Сенегалу вполне по зубам взять второй подряд африканский трофей. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine Темные лошадки Вышеупомянутый список команд значительно выделяется подбором исполнителей на фоне с конкурентами. Однако есть и крепкие середняки, которые могут преподнести фаворитам сюрпризы. В частности, речь идет о Мали, Тунисе и Гане. Все трое имеют боевые составы и достаточно проходные группы. Гана скорее всего уступит для Египта первую строчку в группе B, однако должна побеждать Кабо-Верде и Мозамбик, и получать путевку в плей-офф. В свою очередь Мали и Тунис должны делить между собой первое и второе место в квартете E. Намибия и ЮАР не должны доставить проблем. 10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Главные фигуры

К счастью, Африка с каждым годом пополняет свой список исполнителей мирового уровня. Нейтральному болельщику будет за чем и за кем посмотреть, и на этом розыгрыше КАН. Прежде всего речь идет о представителях атакующего амплуа. Здесь и лучший бомбардир прошлого сезона Серии А и действующий чемпион Италии в составе "Наполи" Виктор Осимхен, и бывшие звездные представители АПЛ в лице Садио Мане и Хакима Зиеша. Среди игроков защитной линии внимание будет приковано к опытному Калиду Кулибали и реактивному Ашрафу Хакими. Ну и конечно, главной фигурой текущего Кубка африканских наций вновь будет лидер "Ливерпуля" Мохамед Салах. Египтянин в очередной раз отправится в поход за титулом со своей сборной. На данный момент в активе у 31-летнего вингера есть лишь 2 серебряные медали.

Относительно представителей УПЛ, то здесь можно выделить одно имя. За национальную сборную Танзании на турнире будет выступать 21-летний левый защитник горняков "Шахтера" Новатус Мироши. Напомним, "горняки" арендовали молодого защитника у бельгийского "Зюлте-Варегема". Таким образом, Мироши пропустит определенную часть зимних тренировочных сборов украинской команды.

Фото: instagram.com/novatus_40

Где смотреть?

В Украине матчи Кубка африканских наций-2024, который пройдет с 13 января по 11 февраля, покажет платформа MEGOGO.