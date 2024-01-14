КАН-2023. Египет - Мозамбик 2:2. Салах на последних минутах спас от сенсационного поражения

Сенсации начинаются сразу после первых туров. Сегодня в первом матче группы Б Кубка Африки Мозамбик едва не обыграли фаворита турнира Египет.

Номинальные хозяева открыли счет первыми уже на 2-й минуте. Однако во втором тайме двумя быстрыми голами отличились мозамбикцы. От сенсационного поражения Египет спас Мохамед Салах, который на 90+7 реализовал 11-метровый. Именно вингер "Ливерпуля" и стал лучшим игроком в матче.

Действующим победителем этого турнира является Сенегал, который в финале КАН-2021 обыграл Египет в послематчевой серии пенальти (4:2).

Кубок Африки. Группа Б. 1-й тур

Египет - Мозамбик - 2:2

Голы: Мостафа Мохамед, 2, Салах, 90+7(п) - Вити, 55, Клеизу Бауке, 58