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КАН-2023. Египет - Мозамбик 2:2. Салах на последних минутах спас от сенсационного поражения
Аутсайдерам не хватило совсем немного, чтобы взять три очка
Фото: CAF
Сенсации начинаются сразу после первых туров. Сегодня в первом матче группы Б Кубка Африки Мозамбик едва не обыграли фаворита турнира Египет.
Номинальные хозяева открыли счет первыми уже на 2-й минуте. Однако во втором тайме двумя быстрыми голами отличились мозамбикцы. От сенсационного поражения Египет спас Мохамед Салах, который на 90+7 реализовал 11-метровый. Именно вингер "Ливерпуля" и стал лучшим игроком в матче.
Действующим победителем этого турнира является Сенегал, который в финале КАН-2021 обыграл Египет в послематчевой серии пенальти (4:2).
Кубок Африки. Группа Б. 1-й тур
Египет - Мозамбик - 2:2
Голы: Мостафа Мохамед, 2, Салах, 90+7(п) - Вити, 55, Клеизу Бауке, 58
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