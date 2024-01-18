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Мохамед Салах получил повреждение в матче КАН

Кубок Африки
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Футболист получил травму в первом тайме

Мохамед Салах получил повреждение в матче КАН

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 18 января, сборная Египта играет против сборной Ганы в рамках Кубка Африки.

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В первом тайме на 47-й минуте Мохамед Салах был вынужден покинуть поле из-за травмы подколенного сухожилия.

Ему на замену вышел форвард М. Фатхи.

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Мохамед Салах
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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