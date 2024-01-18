Кубок Африки
Кубок Африки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мохамед Салах получил повреждение в матче КАН
Футболист получил травму в первом тайме
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 18 января, сборная Египта играет против сборной Ганы в рамках Кубка Африки.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В первом тайме на 47-й минуте Мохамед Салах был вынужден покинуть поле из-за травмы подколенного сухожилия.
Ему на замену вышел форвард М. Фатхи.
Salah ???? pic.twitter.com/bN0ndMmvVg— Anything Liverpool (@AnythingLFC_) January 18, 2024
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Артем Прима показал лучший результат сборной Украины в сезоне в индивидуальной гонке Кубка мира в Антхольце
- На АО-2024 был сыгран самый длинный тай-брейк в истории ТБШ в одиночном разряде. Побит рекорд с участием Цуренко
- Украинские теннисистки установили рекорд на турнирах серии Большого шлема
- КАН-2023. Гана сенсационно проиграла Кабо-Верде
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн