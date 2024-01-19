Дубль Кудуса и травма Салаха. Сборная Египта разошлась миром с Ганой

19 января состоялся матч 2-го тура Кубка Африканских Наций. Сборная Египта встретилась со сборной Ганы (2:2).

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Первый тайм поединка начался с желтой карточки, которую получил игрок сборной Ганы Самед. На 38' минуте матча Мохамед Салах получил травму, но продолжил играть. Вскоре игрок понял, что повреждение серьезное, и попросил замену на 47' минуте. Изюминкой в первой части матча стал гол, который забил игрок сборной Ганы Кудус на 48' минуте.

В начале второго тайма тренеры активно начали использовать замены. Сборная Египта долго не отставала. На 69' минуте Мармуш сравнял счет 1:1. Но соперники мгновенно отреагировали, Кудус вывел сборную Ганы вперед на 71' минуте, он оформил дубль в этом поединке. Но сборная Египта, не долго думая, разыграла великолепную атаку, а М. Мохамед сравнял счет на 74' минуте матча, 2:2.

Египет - Гана 2:2

Голы: М. Кундус (45'+3', 71') – О. Мармуш (69'), М. Мохамед (74')