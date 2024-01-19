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КАН-2024. Разгромная победа Кабо-Верде над сборной Мозамбика

Кубок Африки
Обновлено

Отмененный пенальти

КАН-2024. Разгромная победа Кабо-Верде над сборной Мозамбика

CAF

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19 января состоялся матч 2-го тура Кубка Африканских Наций. Сборная Кабо-Верде встретилась со сборной Мозамбика (3:0).

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Первый тайм начался с опасных моментов для сборной Мозамбика, а уже на 32' минуте нападающий Кабо-Верде Бебе забил гол. На 40' минуте была применена система ВАР, назначенный пенальти в пользу команды Мозамбик в итоге был отменен.

В начале второго тайма тренеры активно начали использовать замены. На 51' минуте сборная Кабо-Верде увеличила свои шансы на победу очередным точным ударом, автором гола стал Мендеш. А на 69' минуте Пина забил последний гол в этом поединке. 3:0 - уверенная победа Кабо-Верде.

Кабо-Верде - Мозамбик 3:0

Голы: Бебе (32'), Р. Мендеш (51'), К Пина (69')

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Кабо-Верде - Мозамбик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча КАН-2024
Кабо-Верде
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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