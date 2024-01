КАН-2023. Тунис 1:1 Мали. Видеообзор матча

Тунис и Мали не смогли определить победителя. Командам откровенно не хватило точности - всего по одному удару в створ ворот за 90 минут игры. Но оба стали результативными.

Кубок африканских наций. 2-й раунд. Группа Е

Тунис - Мали 1:1

Голы: Рафия 20 - Синайоко 10

???? HIGHLIGHTS: ???????? 1-1 ????????



One goal for each & great football skills have been played by both teams during this game. ????#TUNMLI | #TotalEnergiesAFCON2023 | @Football2Gether