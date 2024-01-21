Кубок Африки
Кубок Африки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
КАН-2023. Тунис 1:1 Мали. Видеообзор матча
Обзор игры за 1 минуту
Фото: CAF
Тунис и Мали не смогли определить победителя. Командам откровенно не хватило точности - всего по одному удару в створ ворот за 90 минут игры. Но оба стали результативными.
Кубок африканских наций. 2-й раунд. Группа Е
Тунис - Мали 1:1
Голы: Рафия 20 - Синайоко 10
???? HIGHLIGHTS: ???????? 1-1 ????????— CAF (@CAF_Online) January 20, 2024
One goal for each & great football skills have been played by both teams during this game. ????#TUNMLI | #TotalEnergiesAFCON2023 | @Football2Gether
По теме
Оцените этот материал:
Источник:CAF
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Стало известно, какую зарплату Реал Мадрид предлагает Лунину
- Четыре клуба УПЛ остались без чемоданов по прибытии на сборы в Турцию
- Костюк разгромила россиянку Тимофееву и вышла в четвертьфинал Australian Open-2024
- Салах пропустит остаток группового этапа КАН и не имеет шансов сыграть в потенциальном матче 1/8 финала
- "Миш, уже устала лайкать твои фотки". Звездная украинская блогерша призналась в симпатии к Мудрику
- С намеком на трезубец. Ирина Морозюк показала новые татуировки в неожиданных местах. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн