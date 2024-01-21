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КАН-2023. Тунис 1:1 Мали. Видеообзор матча

Кубок Африки

Обзор игры за 1 минуту

КАН-2023. Тунис 1:1 Мали. Видеообзор матча

Фото: CAF

Новина українською

Тунис и Мали не смогли определить победителя. Командам откровенно не хватило точности - всего по одному удару в створ ворот за 90 минут игры. Но оба стали результативными.

Кубок африканских наций. 2-й раунд. Группа Е
Тунис - Мали 1:1
Голы: Рафия 20 - Синайоко 10

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Источник:
CAF
Опубликовал: Виктор Иванчук
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