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КАН-2024. Ангола и Буркина-Фасо выходят в плей-офф. Мавритания еще имеет шанс присоединиться

Кубок Африки
Обновлено

В группе D турнира состоялись матчи 3-го тура

КАН-2024. Ангола и Буркина-Фасо выходят в плей-офф. Мавритания еще имеет шанс присоединиться

Фото: facebook.com/TheAFCON

Новина українською

23 января состоялся третий тур группового этапа Кубка африканских наций. Параллельно играли два матча следующие сборные: Мавритания и Алжир, и Ангола с Буркина-Фасо.

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В первом тайме на 37 минуте сборная Мавритании вырывается вперед. Автором гола является Деллаи Яли. Вторая половина матча прошла спокойно без забитых мячей.

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Сборная Анголы на 36' минуте забивает гол в ворота соперника и уходит в раздевалку лидерами. Во втором тайме тренеры активно начали использовать замены и Ангола окончательно закрепляет за собой победу на 92 минуте матча.

По итогу трех туров сборная Анголы выходит в плей-офф как лидер группы D. Буркина-Фасо присоединяется к ним второго места. А сборная Мавритании имеет шанс выйти в 1/8 финала с третьего месяца.

Мавритания - Алжир 1:0
Гол: М. Деллаи Яли (37')

Ангола - Буркина-Фасо 2:0
Голы: Мабулулу (36'), Зини (90+2)

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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