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КАН-2024. Ангола и Буркина-Фасо выходят в плей-офф. Мавритания еще имеет шанс присоединиться
В группе D турнира состоялись матчи 3-го тура
Фото: facebook.com/TheAFCON
23 января состоялся третий тур группового этапа Кубка африканских наций. Параллельно играли два матча следующие сборные: Мавритания и Алжир, и Ангола с Буркина-Фасо.
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В первом тайме на 37 минуте сборная Мавритании вырывается вперед. Автором гола является Деллаи Яли. Вторая половина матча прошла спокойно без забитых мячей.
Сборная Анголы на 36' минуте забивает гол в ворота соперника и уходит в раздевалку лидерами. Во втором тайме тренеры активно начали использовать замены и Ангола окончательно закрепляет за собой победу на 92 минуте матча.
По итогу трех туров сборная Анголы выходит в плей-офф как лидер группы D. Буркина-Фасо присоединяется к ним второго места. А сборная Мавритании имеет шанс выйти в 1/8 финала с третьего месяца.
Мавритания - Алжир 1:0
Гол: М. Деллаи Яли (37')
Ангола - Буркина-Фасо 2:0
Голы: Мабулулу (36'), Зини (90+2)
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