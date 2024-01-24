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Главный тренер сборной Кот-д'Ивуар собирается уйти со своего поста

Кубок Африки
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Эмерс Фей может временно возглавить команду

Главный тренер сборной Кот-д'Ивуар собирается уйти со своего поста

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Главный тренер сборной Кот-д'Ивуар Жан-Луи Гассе собирается уйти со свое должности. Об этом сообщает Малик Траоре.

По информации журналиста, Гассе уйдет даже когда команда выйдет в 1/8 финала Кубка африканских наций с третьего места, сборную Кот-д'Ивуар временно возглавит Эмерс Фей.

Сейчас ситуация в группе А КАН-2024 такова: Экваториальная Гвинея и Нигерия беспрепятственно попали в плей-офф. Они имеют по семь очков. А Кот-д'Ивуар - под угрозой не выхода на третьем месте.

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Кот-д'Ивуар Жан-Луи Гассе
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Источник:
DeadlineDayLive
Опубликовал: Екатерина Власова
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