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КАН официально начался. Кот-Д’Ивуар - Гвинея-Бисау 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Хозяева победили соперника невысокого класса

КАН официально начался. Кот-Д’Ивуар - Гвинея-Бисау 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ulrik Pedersen/DeFodi Images

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В матче-открытии КАН-2024 хозяева турнира ивуарийцы комфортно победили скромную Гвинею-Бисау. Гол Секу Фофана получился элегантным, а мяч Жан-Филиппа Крассо - трудовым.

Вдобавок у "Слонов" мы увидели сильных игроков в каждой линии, опытнейшего тренера Жан-Луи Гассе, активную поддержку трибун. Уже сейчас ясно, что они - претендент на трофей.

1-й тур КАН-2024. Абиджан. "Алассан Уаттара"

Кот-д’Ивуар - Гвинея-Бисау - 2:0

Голы: Фофана, 4, Крассо, 58

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Кот-д'Ивуар Гвинея-Бисау
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