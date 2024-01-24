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Тренер сборной Алжира ушел в отставку после вылета команды из КАН

Кубок Африки

Джамель Бельмади ушел с поста тренера

Тренер сборной Алжира ушел в отставку после вылета команды из КАН

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Тренер сборной Алжира Джамель Бельмади согласился уйти в отставку после того, как команда вылетела из Кубка африканских наций.

Президент алжирской федерации Валид Сади заявил, что Бельмади сказал своим игрокам в раздевалке, что уйдет в отставку, если команда проиграет сборной Мавритании (1:0).

Подопечные Джамеля победили в КАН-2019, но в этом году команда вылетела из группового этапа, находясь на четвертом месте с двумя очками.

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Алжир
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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