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Тренер сборной Алжира ушел в отставку после вылета команды из КАН
Джамель Бельмади ушел с поста тренера
Тренер сборной Алжира Джамель Бельмади согласился уйти в отставку после того, как команда вылетела из Кубка африканских наций.
Президент алжирской федерации Валид Сади заявил, что Бельмади сказал своим игрокам в раздевалке, что уйдет в отставку, если команда проиграет сборной Мавритании (1:0).
Подопечные Джамеля победили в КАН-2019, но в этом году команда вылетела из группового этапа, находясь на четвертом месте с двумя очками.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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