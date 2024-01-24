Тренер сборной Алжира ушел в отставку после вылета команды из КАН

Тренер сборной Алжира Джамель Бельмади согласился уйти в отставку после того, как команда вылетела из Кубка африканских наций.

Президент алжирской федерации Валид Сади заявил, что Бельмади сказал своим игрокам в раздевалке, что уйдет в отставку, если команда проиграет сборной Мавритании (1:0).

Подопечные Джамеля победили в КАН-2019, но в этом году команда вылетела из группового этапа, находясь на четвертом месте с двумя очками.