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Тактическое счастье в последнем туре. Мали, ЮАР и Намибия - в плей-офф КАН, Тунис вылетел
Дело идет к стадии плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок Африканских Наций накатывает на финиш матчей групповых этапов.
24 января состоялись заключительные матчи в группе Е – ЮАР играл с Тунисом, а Намибия – с Мали.
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Поединки вышли больше тактическими и не самыми интересными для зрителей. Намибия и Мали откатали нулевую ничью, которая устроила обе команды.
В параллельном матче южноафриканцы также без особых проблем сыграли в нулевую ничью с кризисным Тунисом, который на этом турнире мало на что рассчитывал.
Как итог – две нулевые ничьи. Мали и ЮАР выходят в 1/8 финала с двух первых мест, Намибия – с третьего. Тунис едет домой.
На групповом этапе КАН осталось доиграть одну группу, матчи которой состоятся сегодня вечером, после чего и будут окончательно известны все участники 1/8 турнира.
ЮАР – Тунис 0:0
Намибия – Мали 0:0
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