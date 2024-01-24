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Тактическое счастье в последнем туре. Мали, ЮАР и Намибия - в плей-офф КАН, Тунис вылетел

Кубок Африки
Обновлено

Дело идет к стадии плей-офф

Тактическое счастье в последнем туре. Мали, ЮАР и Намибия - в плей-офф КАН, Тунис вылетел

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Африканских Наций накатывает на финиш матчей групповых этапов.

24 января состоялись заключительные матчи в группе Е – ЮАР играл с Тунисом, а Намибия – с Мали.

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Поединки вышли больше тактическими и не самыми интересными для зрителей. Намибия и Мали откатали нулевую ничью, которая устроила обе команды.

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В параллельном матче южноафриканцы также без особых проблем сыграли в нулевую ничью с кризисным Тунисом, который на этом турнире мало на что рассчитывал.

Как итог – две нулевые ничьи. Мали и ЮАР выходят в 1/8 финала с двух первых мест, Намибия – с третьего. Тунис едет домой.

На групповом этапе КАН осталось доиграть одну группу, матчи которой состоятся сегодня вечером, после чего и будут окончательно известны все участники 1/8 турнира.

ЮАР – Тунис 0:0

Намибия – Мали 0:0

Тактическое счастье в последнем туре. Мали, ЮАР и Намибия - в плей-офф КАН, Тунис вылетел - изображение 1
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