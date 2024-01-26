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Хакими, Кулибали и Амрабат, - в сборной группового этапа Кубка Африки по версии CAF

Кубок Африки

В число лучших игроков вошли четыре футболиста из Марокко

Хакими, Кулибали и Амрабат, - в сборной группового этапа Кубка Африки по версии CAF

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Julian Finney

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CAF опубликовала символическую сборную группового этапа Кубка Африки.

В число лучших игроков по версии Африканской конфедерации футбола вошли четыре футболиста из Марокко, три - из Сенегала, два - из Экваториальной Гвинеи, а также по одному из ДР Конго и Анголы.

  • Вратарь: Хесус Овоно ("Алавес", Экваториальная Гвинея).
  • Защитники: Ашраф Хакими ("ПСЖ", Марокко), Калиду Кулибали ("Аль-Хилаль", Сенегал), Найеф Агерд ("Вест Хэм", Марокко), Артюр Масуаку ("Бешикташ", ДР Конго).
  • Полузащитники: Софьян Амрабат ("Манчестер Юнайтед", Марокко), Аззедин Унаи ("Марсель", Марокко), Ламин Камара ("Метц", Сенегал).
  • Нападающие: Желсон Дала ("Аль-Вакра", Ангола), Эмилио Нсуэ ("Интерсити", Экваториальная Гвинея), Исмаила Сарр ("Марсель", Сенегал).
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Источник:
CAF
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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