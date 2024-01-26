Хакими, Кулибали и Амрабат, - в сборной группового этапа Кубка Африки по версии CAF

CAF опубликовала символическую сборную группового этапа Кубка Африки.

В число лучших игроков по версии Африканской конфедерации футбола вошли четыре футболиста из Марокко, три - из Сенегала, два - из Экваториальной Гвинеи, а также по одному из ДР Конго и Анголы.

Вратарь: Хесус Овоно ("Алавес", Экваториальная Гвинея).

Хесус Овоно ("Алавес", Экваториальная Гвинея). Защитники: Ашраф Хакими ("ПСЖ", Марокко), Калиду Кулибали ("Аль-Хилаль", Сенегал), Найеф Агерд ("Вест Хэм", Марокко), Артюр Масуаку ("Бешикташ", ДР Конго).

Ашраф Хакими ("ПСЖ", Марокко), Калиду Кулибали ("Аль-Хилаль", Сенегал), Найеф Агерд ("Вест Хэм", Марокко), Артюр Масуаку ("Бешикташ", ДР Конго). Полузащитники: Софьян Амрабат ("Манчестер Юнайтед", Марокко), Аззедин Унаи ("Марсель", Марокко), Ламин Камара ("Метц", Сенегал).

Софьян Амрабат ("Манчестер Юнайтед", Марокко), Аззедин Унаи ("Марсель", Марокко), Ламин Камара ("Метц", Сенегал). Нападающие: Желсон Дала ("Аль-Вакра", Ангола), Эмилио Нсуэ ("Интерсити", Экваториальная Гвинея), Исмаила Сарр ("Марсель", Сенегал).