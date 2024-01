Хакими, Кулибали и Амрабат, - в сборной группового этапа Кубка Африки по версии CAF

CAF опубликовала символическую сборную группового этапа Кубка Африки.

В число лучших игроков по версии Африканской конфедерации футбола вошли четыре футболиста из Марокко, три - из Сенегала, два - из Экваториальной Гвинеи, а также по одному из ДР Конго и Анголы.

Ladies & gentlemen, here your best XI from the #TotalEnergiesAFCON2023 group stages! ???? pic.twitter.com/RDqTmTGZgQ