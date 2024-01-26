Кубок Африки
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Хакими, Кулибали и Амрабат, - в сборной группового этапа Кубка Африки по версии CAF
В число лучших игроков вошли четыре футболиста из Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Julian Finney
CAF опубликовала символическую сборную группового этапа Кубка Африки.
В число лучших игроков по версии Африканской конфедерации футбола вошли четыре футболиста из Марокко, три - из Сенегала, два - из Экваториальной Гвинеи, а также по одному из ДР Конго и Анголы.
- Вратарь: Хесус Овоно ("Алавес", Экваториальная Гвинея).
- Защитники: Ашраф Хакими ("ПСЖ", Марокко), Калиду Кулибали ("Аль-Хилаль", Сенегал), Найеф Агерд ("Вест Хэм", Марокко), Артюр Масуаку ("Бешикташ", ДР Конго).
- Полузащитники: Софьян Амрабат ("Манчестер Юнайтед", Марокко), Аззедин Унаи ("Марсель", Марокко), Ламин Камара ("Метц", Сенегал).
- Нападающие: Желсон Дала ("Аль-Вакра", Ангола), Эмилио Нсуэ ("Интерсити", Экваториальная Гвинея), Исмаила Сарр ("Марсель", Сенегал).
???????? X4— CAF (@CAF_Online) January 25, 2024
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Ladies & gentlemen, here your best XI from the #TotalEnergiesAFCON2023 group stages! ???? pic.twitter.com/RDqTmTGZgQ
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Источник:CAF
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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