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Осимхен против Онана, дерби южных соседей. Сегодня состоятся первые матчи 1/8 Кубка Африки

Кубок Африки

КАН-2023 возвращается

Осимхен против Онана, дерби южных соседей. Сегодня состоятся первые матчи 1/8 Кубка Африки

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После двух выходных дней Кубок африканских наций-2023 возвращается матчами 1/8 финала. В одной паре встретятся команды-сенсации, во второй – фавориты с звездами европейских топ-клубов.

Ангола – Намибия

Сборная Анголы не выходила в плей-офф Кубка африканских наций на протяжении 14 лет. На турнире-2023 “Черные антилопы” красиво выиграли свою группу, опередив Буркина-Фасо, Мавританию и Алжир. В 1/8 Ангола втретится со своим южным соседом, командой Намибией, для которой это будет первый матч плей-офф КАН в истории.

Матч Ангола – Намибия начнется в 19:00.

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Телетрансляція матчу Ангола - Намібія
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Нигерия – Камерун

Нигерия и Камерун проводят непростой турнир. “Суперорлы” по именам имеет одну из самых сильных атак на турнире, но пока забили всего три гола, один из на счету Виктора Осимхена. Однако дважды сыграв на ноль, Нигерия выиграла дважды по 1:0 в своей группе. Камерун и вовсе начал с одного очко в двух стартовых турах, но в последнем матче смог победить Гамбию и пролезть в плей-офф.

Матч Нигерия – Камерун начнется в 22:00.

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Телетрансляція матчу Нігерія - Камерун
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Борис Сорокин
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