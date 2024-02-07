Египет назначил новым главным тренером лучшего бомбардира в истории сборной

Лучший бомбардир в истории Египта Хусам Хасан возглавил национальную сборную страны.

Египетская футбольная ассоциация официально сообщила о назначении 57-летнего специалиста на вакантную должность после увольнения Руя Витории. Напомним, что португалец был уволен после вылета в 1/8 финала Кубка Африки от ДР Конго.

В качестве игрока Хасан трижды выигрывал Кубок Африканских наций, и является лучшим бомбардиром "фараонов" с 68 голами в 176 матчах.