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Египет назначил новым главным тренером лучшего бомбардира в истории сборной
Новый наставник Салаха
tsn
Лучший бомбардир в истории Египта Хусам Хасан возглавил национальную сборную страны.
Египетская футбольная ассоциация официально сообщила о назначении 57-летнего специалиста на вакантную должность после увольнения Руя Витории. Напомним, что португалец был уволен после вылета в 1/8 финала Кубка Африки от ДР Конго.
В качестве игрока Хасан трижды выигрывал Кубок Африканских наций, и является лучшим бомбардиром "фараонов" с 68 голами в 176 матчах.
???? | حسام حسن مديرا فنيا .. وإبراهيم حسن مديرا للمنتخب الأول ????????— EFA.eg (@EFA) February 6, 2024
قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الذي انعقد اليوم الثلاثاء، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.
كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرآ… pic.twitter.com/nBuuzSJsJH
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