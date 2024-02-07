Нигерия - ЮАР. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Кубка африканских наций

Завтра, во втором крупнейшем городе Кот-д'Ивуара - Буаке, пройдет первый полуфинальный поединок Кубка африканских наций 2024. Сборная Нигерии подходит к этой встрече в статусе абсолютного фаворита. На стороне "зеленых" и безусловный высший класс, и свежесть. Что касается ЮАР, то команда Уго Брооса, хоть и сенсационно одолела марокконцев в 1/8. Но при этом "Бафана-бафана" отдала все силы в четвертьфинале против сенсации турнира – Кабо-Верде.

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Кубок африканских наций, полуфинал

7 февраля 2024 года. Буаке, "Стад де ля Пе"

"Нигерия" 19:00 "ЮАР"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1