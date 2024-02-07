  1. UA-Футбол ⚽
  2. Кубок Африки
  3. Нигерия - ЮАР. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Кубка африканских наций
В тренде
Кубок Африки
Кубок Африки

Кубок Африки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нигерия - ЮАР. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Кубка африканских наций

Кубок Африки

Нигерия и ЮАР сыграют в полуфинале КАНа – смотреть онлайн трансляцию матча

Нигерия - ЮАР. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Кубка африканских наций

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Завтра, во втором крупнейшем городе Кот-д'Ивуара - Буаке, пройдет первый полуфинальный поединок Кубка африканских наций 2024. Сборная Нигерии подходит к этой встрече в статусе абсолютного фаворита. На стороне "зеленых" и безусловный высший класс, и свежесть. Что касается ЮАР, то команда Уго Брооса, хоть и сенсационно одолела марокконцев в 1/8. Но при этом "Бафана-бафана" отдала все силы в четвертьфинале против сенсации турнира – Кабо-Верде.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Кубок африканских наций, полуфинал

7 февраля 2024 года. Буаке, "Стад де ля Пе"

"Нигерия" 19:00 "ЮАР"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Нігерія - ПАР
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Кот-д'Ивуар – ДР Конго. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала КАН-2024
yellow-arrow
Египет назначил новым главным тренером лучшего бомбардира в истории сборной
yellow-arrow
"Остальной мир думает, что мы играем с обезьянами в воротах". Вратарь сборной ЮАР совершил четыре сейва в серии пенальти
Нигерия ЮАР Кубок африканских наций Кубок Африки Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости