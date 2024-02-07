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Нигерия - ЮАР. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Кубка африканских наций
Нигерия и ЮАР сыграют в полуфинале КАНа – смотреть онлайн трансляцию матча
Фото: Getty Images
Завтра, во втором крупнейшем городе Кот-д'Ивуара - Буаке, пройдет первый полуфинальный поединок Кубка африканских наций 2024. Сборная Нигерии подходит к этой встрече в статусе абсолютного фаворита. На стороне "зеленых" и безусловный высший класс, и свежесть. Что касается ЮАР, то команда Уго Брооса, хоть и сенсационно одолела марокконцев в 1/8. Но при этом "Бафана-бафана" отдала все силы в четвертьфинале против сенсации турнира – Кабо-Верде.
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Кубок африканских наций, полуфинал
7 февраля 2024 года. Буаке, "Стад де ля Пе"
"Нигерия" 19:00 "ЮАР"
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
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