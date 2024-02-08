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Слоны выходят в финал на домашнем турнире. Кот-д'Ивуар - Конго 1:0. Видео голов и обзор матча

Кубок Африки

Остался один шаг до триумфа перед родными трибунами

Слоны выходят в финал на домашнем турнире. Кот-д'Ивуар - Конго 1:0. Видео голов и обзор матча

Africa Interviews

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Во втором полуфинале Кубка африканских наций в Абиджане сборная Кот-д'Ивуара одержала верх над ДР Конго со счетом 1:0.

В первом тайме соперники поочередно играли первым номером, но моментов было немного. Единственный гол "слонов" на 65-й минуте забил Себастьян Алле. Существенных шансов для того, чтобы отыграться – ДР Конго не имела.

Таким образом, Кот-д'Ивуар вышел в финал турнира, где сыграет с Нигерией, обыгравшей в полуфинале ЮАР – 1:1 (пен. 4:2).

Финальный матч состоится 11 февраля на домашней арене "слонов" в Абиджане.

Кубок Африки. Полуфинал.
Абиджан. "Алассан Уаттара"
Кот-д'Ивуар - ДР Конго 1:0
Голы: Алле (65)

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Бураков
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