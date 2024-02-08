Во втором полуфинале Кубка африканских наций в Абиджане сборная Кот-д'Ивуара одержала верх над ДР Конго со счетом 1:0.

В первом тайме соперники поочередно играли первым номером, но моментов было немного. Единственный гол "слонов" на 65-й минуте забил Себастьян Алле. Существенных шансов для того, чтобы отыграться – ДР Конго не имела.

Таким образом, Кот-д'Ивуар вышел в финал турнира, где сыграет с Нигерией, обыгравшей в полуфинале ЮАР – 1:1 (пен. 4:2).

Финальный матч состоится 11 февраля на домашней арене "слонов" в Абиджане.

Кубок Африки. Полуфинал.

Абиджан. "Алассан Уаттара"

Кот-д'Ивуар - ДР Конго 1:0

Голы: Алле (65)