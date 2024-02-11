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Кубок Африки. ЮАР - ДР Конго 0:0 (6:5 - пен). Видеообзор матча
Игра за третье место
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Еще одна игра Кубка Африки завершилась серией пенальти. Южная Африка и ДР Конго спорили в очном противостоянии кто достоин призового третьего места. Больше шансов победить в основное время имела сборная ДР Конго. Особенно настырными они были во втором тайме. Однако, забить не удалось.
В серии пенальти команды выполнили по 7 ударов, за которые на один гол больше сумела забить Южная Африка. Таким образом, именно эта сборная занимает третье место в Кубке африканских наций-2023.
Кубок Африки. Матч за 3-е место
10 февраля. Абиджан (ЮАР)
ЮАР - ДР Конго - 0:0 (пен. 6:5)
Серия пенальти: Мокоена (не забил), Мутуссами (0:1), Сибиси (1:1), Мфулу (1:2), Монаре (2:2), Бакамбу (2:3), Модиба (3:3), Каембе (3:4), Лепаса (4:4), Мбемба (не забил), Апполлис (5:4), Висса (5:5), Кулу (6:5), Мешак (не забил)
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