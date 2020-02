В Японии могут перенести все матчи до середины марта. Причина – коронавирус

Были отменены семь поединков Кубка J.League, которые должны были состояться 26 февраля: "Нагоя Грампус" – "Симидзу С-Палс", "Вегалта Сендай" – "Сересо Осака", "Урава Ред Даймондс" – "Мацумото Ямага", "Санфречче Хиросима" – "Консадоле Саппоро", "Саган Тосу" – "Йокогама", "Сенан Беллмаре" – "Касива Рейсол" и "Оита Тринита" – "Гамба Осака".

После выступления правительственной комиссии по поводу коронавируса, Совет директор Джей-лиги обсудит перенос всех матчей, запланированных до 15 марта. Также сообщается, что футбольные клубы в Южной Корее будут играть матчи в рамках Лиги чемпионов АФК без болельщиков.

#BREAKING South Korea football clubs to play AFC Champions League matches behind closed doors because of #coronavirus pic.twitter.com/18f6MLfjfL