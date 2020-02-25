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В Японии могут перенести все матчи до середины марта. Причина – коронавирус

Кубок Азии
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Мир спорта тоже страдает

В Японии могут перенести все матчи до середины марта. Причина – коронавирус
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Были отменены семь поединков Кубка J.League, которые должны были состояться 26 февраля: "Нагоя Грампус" – "Симидзу С-Палс", "Вегалта Сендай" – "Сересо Осака", "Урава Ред Даймондс" – "Мацумото Ямага", "Санфречче Хиросима" – "Консадоле Саппоро", "Саган Тосу" – "Йокогама", "Сенан Беллмаре" – "Касива Рейсол" и "Оита Тринита" – "Гамба Осака".

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После выступления правительственной комиссии по поводу коронавируса, Совет директор Джей-лиги обсудит перенос всех матчей, запланированных до 15 марта. Также сообщается, что футбольные клубы в Южной Корее будут играть матчи в рамках Лиги чемпионов АФК без болельщиков.

Число зараженных на территории Японии превысило 850 человек. Большинство из них (691) – пассажиры и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, который более двух недель находится на карантине в порту Йокогамы.

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В статье: коронавирус j league
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Источник:
JLeague

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