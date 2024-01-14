Кубок Азии-2023. Япония - Вьетнам 4:2. Результативный старт в группе D. Видеообзор матча

Япония начинает матчи в группе D результативной победой над Вьетнамом 4:2. У номинальных хозяев дважды отличился Такуми Минамино, также забили Кейто Накамура и Аясе Уэда. Митома и Томиясу не приняли участие в поединке из-за повреждений.

За Вьетнам свои моменты реализовали Дин Бак Нгуен и Тан Хай Фам.

Во втором матче первого тура группы D сыграют Индонезия с Ираком. Матч состоится в понедельник, 15 января.

Кубок Азии-2023. Группа D. 1-й тур

Япония - Вьетнам - 4:2

Голы: Минамино, 11, 45, Накамура, 45+4, Уэда, 85 - Нгуен Динь Бак, 16, Фам Туан Хай, 33