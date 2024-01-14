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Кубок Азии-2023. Япония - Вьетнам 4:2. Результативный старт в группе D. Видеообзор матча
Минамино руководит атакой в отсутствие Митомы
Фото: AsianCup2023
Япония начинает матчи в группе D результативной победой над Вьетнамом 4:2. У номинальных хозяев дважды отличился Такуми Минамино, также забили Кейто Накамура и Аясе Уэда. Митома и Томиясу не приняли участие в поединке из-за повреждений.
За Вьетнам свои моменты реализовали Дин Бак Нгуен и Тан Хай Фам.
Во втором матче первого тура группы D сыграют Индонезия с Ираком. Матч состоится в понедельник, 15 января.
Кубок Азии-2023. Группа D. 1-й тур
Япония - Вьетнам - 4:2
Голы: Минамино, 11, 45, Накамура, 45+4, Уэда, 85 - Нгуен Динь Бак, 16, Фам Туан Хай, 33
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