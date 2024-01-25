Кубок Азии - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок Азии. Саудовская Аравия выходит в плей-офф, а сборная Таиланда присоединяется к ним со второго места
В группе F состоялись финальные матчи
Сегодня, 25 января, состоялись финальные матчи 3-го тура. Одновременно играли такие сборные: Саудовская Аравия с Таиландом и Кыргызстан с Оманом.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В первом тайме на 10' минуте был назначен 11-метровый для команды Саудовской Аравии, но реализовать его не удалось. Во второй части поединка не было осуществлено никаких результативных действий. Финальный счет - 0:0.
⏰ FT | ???????? SAUDI ARABIA 0⃣-0⃣ THAILAND ????????— #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 25, 2024
The Green Falcons top Group F and the War Elephants join them in the round of 16 after a goalless draw at Education City Stadium ????#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #KSAvTHA pic.twitter.com/zedRNPzC7n
Сразу на 8' минуте сборная Омана вырывается вперед. Аль-Гассани забил мяч в ворота соперника. В начале второго тайма тренеры активно использовали замены. На 80' минуте сборная Кыргызстана сравнивает счет - 1:1.
FT | ???????? Kyrgyz Republic 1️⃣-1️⃣ Oman ????????— #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 25, 2024
Both sides can only muster up a draw as they exit Group F!#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #KGZvOMA pic.twitter.com/jeTxoU0Iu7
Популярное сейчас
- 19-летня Кори Гауфф уступила в полуфинальном матче Australian Open-2024
- Назван самый прибыльный футбольный клуб
- Ястремская – Чжен: Анонс, статистика и прогноз на полуфинальный поединок Australian Open-2024
- Кубок Азии. Иран беспрепятственно попадает в плей-офф. ОАЭ присоединяется к ним со второго места
- "Миш, уже устала лайкать твои фотки". Звездная украинская блогерша призналась в симпатии к Мудрику
- С намеком на трезубец. Ирина Морозюк показала новые татуировки в неожиданных местах. ФОТО