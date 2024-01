Кубок Азии. Саудовская Аравия выходит в плей-офф, а сборная Таиланда присоединяется к ним со второго места

Сегодня, 25 января, состоялись финальные матчи 3-го тура. Одновременно играли такие сборные: Саудовская Аравия с Таиландом и Кыргызстан с Оманом.

В первом тайме на 10' минуте был назначен 11-метровый для команды Саудовской Аравии, но реализовать его не удалось. Во второй части поединка не было осуществлено никаких результативных действий. Финальный счет - 0:0.

⏰ FT | ???????? SAUDI ARABIA 0⃣-0⃣ THAILAND ????????



The Green Falcons top Group F and the War Elephants join them in the round of 16 after a goalless draw at Education City Stadium ????#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #KSAvTHA pic.twitter.com/zedRNPzC7n