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Кубок Азии. Саудовская Аравия выходит в плей-офф, а сборная Таиланда присоединяется к ним со второго места

Кубок Азии
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В группе F состоялись финальные матчи

Кубок Азии. Саудовская Аравия выходит в плей-офф, а сборная Таиланда присоединяется к ним со второго места

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Сегодня, 25 января, состоялись финальные матчи 3-го тура. Одновременно играли такие сборные: Саудовская Аравия с Таиландом и Кыргызстан с Оманом.

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В первом тайме на 10' минуте был назначен 11-метровый для команды Саудовской Аравии, но реализовать его не удалось. Во второй части поединка не было осуществлено никаких результативных действий. Финальный счет - 0:0.

Сразу на 8' минуте сборная Омана вырывается вперед. Аль-Гассани забил мяч в ворота соперника. В начале второго тайма тренеры активно использовали замены. На 80' минуте сборная Кыргызстана сравнивает счет - 1:1.

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Таиланд Саудовская Аравия Оман Кыргызстан
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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