Красная, пенальти, поражение. Как Хачериди подарил победу Витебску. ВИДЕО

В матче 5-го тура чемпионата Беларуси "Динамо" Брест с Милевским и Нойоком минимально на выезде проиграла "Витебску".

Анти-героем матча стал другой украинец в составе гостей - экс-защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди. 32-летний украинец получил красную карточку за отмашку на 87-й минуте встречи и привез пенальти. К тому моменту динамовцы из Бреста играли в меньшинстве.

Вашему вниманию видео эпизода с участием Хачериди