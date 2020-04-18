Красная, пенальти, поражение. Как Хачериди подарил победу Витебску. ВИДЕО
Евгений получил красную карточку за отмашку на 87-й минуте
В матче 5-го тура чемпионата Беларуси "Динамо" Брест с Милевским и Нойоком минимально на выезде проиграла "Витебску".
Анти-героем матча стал другой украинец в составе гостей - экс-защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди. 32-летний украинец получил красную карточку за отмашку на 87-й минуте встречи и привез пенальти. К тому моменту динамовцы из Бреста играли в меньшинстве.
Вашему вниманию видео эпизода с участием Хачериди
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Serega1111 (Киев)
18.04.2020 в 21:07
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