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Красная, пенальти, поражение. Как Хачериди подарил победу Витебску. ВИДЕО

Беларусь
(1 голосов)

Евгений получил красную карточку за отмашку на 87-й минуте

Красная, пенальти, поражение. Как Хачериди подарил победу Витебску. ВИДЕО
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В матче 5-го тура чемпионата Беларуси "Динамо" Брест с Милевским и Нойоком минимально на выезде проиграла "Витебску".

Анти-героем матча стал другой украинец в составе гостей - экс-защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди. 32-летний украинец получил красную карточку за отмашку на 87-й минуте встречи и привез пенальти. К тому моменту динамовцы из Бреста играли в меньшинстве.

Вашему вниманию видео эпизода с участием Хачериди

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В статье: Евгений Хачериди чемпионат Беларуси Динамо (Брест) ФК Витебск
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Комментарии (1)
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Serega1111 (Киев)
18.04.2020 в 21:07
Это не лечится, хорошо все-таки, что Динамо от него и Гармаша избавилось
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