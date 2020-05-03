Прорвало - показательная результативность. Минск - Торпедо-БелАЗ 2:5. Видео обзор матча
Особенно порадовал первый тайм встречи
Чемпионат Беларуси. Высшая лига. 7-й тур
Стадион: Трактор (Минск)
ФК Минск - Торпедо-БелАЗ 2:5
Голы: Хващинский 40, Ролович 89 - Премудров 8, Горбачик 31, Горбачик 37, Горбачик 45, Велосо 84
Минск: 23. Леонов, 4. Рыжук, 5. Остроух, 12. Прищепа, 19. Залеский, 33. Чаговец, 7. Евдокимов, 8. Шрамченко, 18. Яроцкий, 10. Хващинский, 11. Грибовский.
Торпедо-БелАЗ: 1. Бушма, 3. Устинов, 21. Бордачев, 88. Яшин, 6. Премудров, 10. Хачатурян, 55. Капленко, 81. Степанов, 8. Габриел Рамос, 33. Горбачик, 90. Антилевский.
Предупреждения: Прищепа 38, Грибовский 41 - Премудров 64
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