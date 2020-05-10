Чемпионат Беларуси. Витебск и Шахтер не выявили победителя

Третья нулевая ничья украинского специалиста в Чемпионате Беларуси. Снова видны старые проблемы, когда "Шахтер" очень неплохо атакует, владеет полным преимуществом, но не может воплотить его в забитые мячи. Особо выделялся Лисакович. Впрочем, и "Витебск" хорошо оборонялся, почти без ошибок и почти всей командой. На виду был Максим Каленчук, украинский легионер разрушил достаточно выпадов гостей.

Хозяева встречи смелее шли вперед после перерыва, более того, могли даже вырвать победу. Например, больше ударов нанесли витебчане, хоть и очень неточными они были (всего два в створ). В конце гости рискнули, но смогли заработать только красную карточку - Хадаркевич получил вторую желтую. Воспользоваться преимуществом "Витебск" так и не успел.

В верхней части турнирной таблицы эти команды (их разделяет всего одно очко), а вот до группы лидеров им далековато. Тем более, с такой игрой.

Чемпионат Беларуси. Высшая лига. 8-й тур

Стадион: Центральный спорткомплекс (Витебск)

ФК Витебск - Шахтер (С) 0:0

Витебск: 1. Гущенко, 12. Клопоцкий, 17. Чалов, 19. Назаренко, 6. Сезар, 5. Вандерсон, 7. Каленчук, 11. Матвеенко (Теверов 70), 20. Волков, 21. Гуренко, 10. Диего Кариока.

Шахтер: 30. Гутор, 4. Хадаркевич, 5. Антич, 20. Сачивко, 67. Бегунов, 27. Секе, 77. Кендыш, 8. Селява (Бодул 80), 19. Подстрелов (Баланович 46), 28. Иванович, 88. Лисакович (Ламбулич 90+2).

Предупреждения: Волков 44, Матвеенко 59 - Хадаркевич 76, Кендыш 78, Баланович 81

Удаление: Ходаркевич 89