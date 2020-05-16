Шахтер Солигорск - Славия Мозырь 2:0. Уверенная победа Вернидуба. Видеообзор матча
Домашняя победа "горняков" в поединке 9-го тура
Вашему вниманию видеообзор матча 9-го тура чемпионата Беларуси между "Шахтером" и "Славией".
Чемпионат Беларуси. Высшая лига. 9-й тур
Стадион: Строитель (Солигорск)
Шахтер Солигорск - Славия Мозырь 2:0
Голы: Лисакович 30, Баланович 87
Шахтер: 30. Гутор, 5. Антич, 20. Сачивко, 67. Бегунов, 27. Секе, 77. Кендыш, 8. Селява, 16. Баланович, 24. Диасамидзе (Бодул 70), 28. Иванович, 88. Лисакович.
Славия: 16. Барановский, 5. Потапов, 17. Недашковский, 29. Ковалевский, 31. Тымонюк, 44. Малькевич, 88. Раевский, 6. Пантя (Слюсар 68), 9. Котляров (Мельников 57), 13. Костров, 7. Нарх.
Предупреждения: Секе 55, Диасамидзе 59 - Потапов 26, Малькевич 32, Барановский 90
Удаления: Малькевич 72