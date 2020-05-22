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Дулуб трудоустроился в Беларуси

Беларусь
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Специалист вернулся в клуб Крумкачы в качестве консультанта

Дулуб трудоустроился в Беларуси
Новина українською

Экс-тренер "Карпат" и "Черноморца" Олег Дулуб будет работать в чемпионате Беларуси. Специалист в качестве консультанта устроился в минский клуб "Крумкачы".

"Известный белорусский специалист, наставник ФК "Крумкачы" в сезонах 2015-2016, Олег Дулуб присоединился к тренерскому штабу Сергея Кузьминича в качестве консультанта. Приветствуем", – говорится в сообщении пресс-службы минского клуба.

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Отметим, что "Крумкачы" выступают в Первой лиге Беларуси.

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В статье: Крумкачы (Минск) Олег Дулуб
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