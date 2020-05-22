Дулуб трудоустроился в Беларуси

Экс-тренер "Карпат" и "Черноморца" Олег Дулуб будет работать в чемпионате Беларуси. Специалист в качестве консультанта устроился в минский клуб "Крумкачы".

"Известный белорусский специалист, наставник ФК "Крумкачы" в сезонах 2015-2016, Олег Дулуб присоединился к тренерскому штабу Сергея Кузьминича в качестве консультанта. Приветствуем", – говорится в сообщении пресс-службы минского клуба.

Отметим, что "Крумкачы" выступают в Первой лиге Беларуси.