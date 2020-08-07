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Официально: Юрий Габовда - игрок Торпедо-БелАЗ

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Официально: Юрий Габовда - игрок Торпедо-БелАЗ
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Украинский футболист Юрий Габовда официально представлен в качестве игрока "Торпедо-БелАЗ".

В беларуский клуб он перешел на правах свободного агента. Последним клубом в карьере защитника был венгерский "Дебрецен". Также Габовда выступал за украинские "Карпаты", "Кривбасс" и "Таврию".

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На данный момент "Торпедо-БелаАЗ" идет четвертым в чемпионате Беларуси.

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В статье: Юрий Габовда Торпедо-БелАЗ (Жодино)
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