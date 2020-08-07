Беларусь
Беларусь - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Юрий Габовда - игрок Торпедо-БелАЗ
Еще один украинец в Беларуси
Украинский футболист Юрий Габовда официально представлен в качестве игрока "Торпедо-БелАЗ".
В беларуский клуб он перешел на правах свободного агента. Последним клубом в карьере защитника был венгерский "Дебрецен". Также Габовда выступал за украинские "Карпаты", "Кривбасс" и "Таврию".
На данный момент "Торпедо-БелаАЗ" идет четвертым в чемпионате Беларуси.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК "Торпедо-БелАЗ"
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...