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Чемпионат Бельгии будет окончательно остановлен

Бельгия
(1 голосов)

Причина - коронавирус

Чемпионат Бельгии будет окончательно остановлен
Новина українською

Проведение чемпионата Бельгии будет окончательно прекращено из-за коронавируса, пишет HLN.

Подобная мера была рекомендована руководством высшей лиги страны, теперь ее должны одобрить на генеральной ассамблее.

Таким образом, чемпионом Бельгии станет "Брюгге" c Эдуардом Соболем в составе, а право на выступление в отборочном этапе Лиги чемпионов получит "Гент", за который выступают украинские футболисты Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.

Специальная рабочая группа определит, возможно ли завершение Кубка страны и первого дивизиона Бельгии, второй по силе лиге страны.

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В статье: Брюгге Чемпионат Бельгии Лига Жюпиле
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Комментарии (1)
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Szalony Chomik (Донецьк)
02.04.2020 в 16:52
В Бельгии сыграно как раз 29 из 30 туров первого нормального "классического" этапа. Последняя 16-я команда этого этапа и так по регламенту завершает сезон в середине марта и не играет их шизофренический плей-офф за Лигу Европы. Доиграть бы, по возможности, вместе с кубком 30 тур - и вообще у них все идеально сложится.
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