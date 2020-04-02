Чемпионат Бельгии будет окончательно остановлен

Проведение чемпионата Бельгии будет окончательно прекращено из-за коронавируса, пишет HLN.

Подобная мера была рекомендована руководством высшей лиги страны, теперь ее должны одобрить на генеральной ассамблее.

Таким образом, чемпионом Бельгии станет "Брюгге" c Эдуардом Соболем в составе, а право на выступление в отборочном этапе Лиги чемпионов получит "Гент", за который выступают украинские футболисты Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.

Специальная рабочая группа определит, возможно ли завершение Кубка страны и первого дивизиона Бельгии, второй по силе лиге страны.