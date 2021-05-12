Бельгия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бельгия. Андерлехт и Генк расписали ничью, почти отдав чемпионский титул Брюгге
Брюгге мчит к очередному чемпионству
В Бельгии после завершения регулярного сезона продолжается борьба в группах плей-офф.
Так, в чемпионской группе, в которой идет борьба за титул и за право играть в ЛЧ, соперничают Брюгге, Генк, Андерлехт и Антверпен.
В сегодняшнем матче (3 тур плей-офф) Генк принимал Андерлехт.
В стартовом составе гостей вышел украинский защитник Богдан Михайличенко.
Столичные гости более уверенно провели первый тайм и повели в счете на 33-й минуте. Впрочем, после перерыва Генк отыгрался и матч завершился вничью 1:1.
Таким образом, Генк за три тура до финиша сохраняет шансы на чемпионство, а вот Андерлехту уже вряд ли удастся навязать борьбу Брюгге.
Впрочем, многое в данной группе станет ясно после завтрашнего матча брюжжан с Антверпеном.
Популярное сейчас
- СМИ: Днепр-1 рассматривает вариант с арендой футболиста Динамо
- Сколько должен зарабатывать мужчина? Версия Даши Савиной
- И Крым украинский, и Россия не Европа: Вильярреал корректно вспомнил свой путь в Гданьск
- Безус открыл счет со Стандардом уже на 8-й минуте встречи. ВИДЕО
- Сколько зарабатывают футболисты Динамо? Зарплаты в 2021 году - ВИДЕО
- Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО