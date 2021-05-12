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Бельгия. Андерлехт и Генк расписали ничью, почти отдав чемпионский титул Брюгге

Бельгия
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Брюгге мчит к очередному чемпионству

Бельгия. Андерлехт и Генк расписали ничью, почти отдав чемпионский титул Брюгге

Новина українською

В Бельгии после завершения регулярного сезона продолжается борьба в группах плей-офф.

Так, в чемпионской группе, в которой идет борьба за титул и за право играть в ЛЧ, соперничают Брюгге, Генк, Андерлехт и Антверпен.

В сегодняшнем матче (3 тур плей-офф) Генк принимал Андерлехт.

В стартовом составе гостей вышел украинский защитник Богдан Михайличенко.

Столичные гости более уверенно провели первый тайм и повели в счете на 33-й минуте. Впрочем, после перерыва Генк отыгрался и матч завершился вничью 1:1.

Таким образом, Генк за три тура до финиша сохраняет шансы на чемпионство, а вот Андерлехту уже вряд ли удастся навязать борьбу Брюгге.

Впрочем, многое в данной группе станет ясно после завтрашнего матча брюжжан с Антверпеном.

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В статье: Брюгге Андерлехт (Брюссель) Генк
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