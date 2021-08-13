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Бывшая звезда Ромы переезжает доигрывать в Бельгию
Карьера выдающегося полузащитника подходит к концу
Фото: goal.com / Автор: неизвестен
Разные источники в твиттере сообщают, что Раджа Наингголан прилетел в Бельгию, чтобы заключить сделку с местным "Антверпеном". Информацию подтвердил и Фабрицио Романо.
Radja Nainggolan joins Royal Antwerp after leaving Inter as free agent. Agreement reached on a two-years contract and now subject to medical. ???????????? #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2021
Nainggolan is in Belgium to complete the deal. Medical tests in order to sign the contract later today.
Полузащитник покинул “Интер” на правах свободного агента этим летом. Последние два года он провел в аренде в “Кальяри”, лишь в начале прошлого сезона сыграв несколько матчей за миланский клуб.
Бельгиец получил свою известность за мощнейший удар, который он регулярно демонстрировал, выступая за “Рому”. Не смотря на отличные шансы заиграть в “Интере”, у игрока не вышло закрепиться в основе, и уже через год после перехода, он ушел в аренду в “Кальяри”.
В прошлом сезоне Раджа Наингголан провел 5 матчей за “Интер”, прежде чем снова уйти в “Кальяри”. В последнем клубе он принял участие в 22 играх и забил один мяч.
This midfielder has landed in Antwerp: former AS Roma, Cagliari and Inter midfielder Radja Nainggolan (33) will undergo medicals and sign for R Antwerp FC. Surprise du chef. pic.twitter.com/JexiEuwQii— Kristof Terreur (@HLNinEngeland) August 13, 2021
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