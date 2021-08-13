Бывшая звезда Ромы переезжает доигрывать в Бельгию

Разные источники в твиттере сообщают, что Раджа Наингголан прилетел в Бельгию, чтобы заключить сделку с местным "Антверпеном". Информацию подтвердил и Фабрицио Романо.

Radja Nainggolan joins Royal Antwerp after leaving Inter as free agent. Agreement reached on a two-years contract and now subject to medical. ???????????? #transfers



Nainggolan is in Belgium to complete the deal. Medical tests in order to sign the contract later today. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2021

Полузащитник покинул “Интер” на правах свободного агента этим летом. Последние два года он провел в аренде в “Кальяри”, лишь в начале прошлого сезона сыграв несколько матчей за миланский клуб.

Бельгиец получил свою известность за мощнейший удар, который он регулярно демонстрировал, выступая за “Рому”. Не смотря на отличные шансы заиграть в “Интере”, у игрока не вышло закрепиться в основе, и уже через год после перехода, он ушел в аренду в “Кальяри”.

В прошлом сезоне Раджа Наингголан провел 5 матчей за “Интер”, прежде чем снова уйти в “Кальяри”. В последнем клубе он принял участие в 22 играх и забил один мяч.