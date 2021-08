Бывшая звезда Ромы переезжает доигрывать в Бельгию

Разные источники в твиттере сообщают, что Раджа Наингголан прилетел в Бельгию, чтобы заключить сделку с местным "Антверпеном". Информацию подтвердил и Фабрицио Романо.

Radja Nainggolan joins Royal Antwerp after leaving Inter as free agent. Agreement reached on a two-years contract and now subject to medical. ???????????? #transfers



Nainggolan is in Belgium to complete the deal. Medical tests in order to sign the contract later today.