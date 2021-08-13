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Бывшая звезда Ромы переезжает доигрывать в Бельгию

Бельгия
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Карьера выдающегося полузащитника подходит к концу

Бывшая звезда Ромы переезжает доигрывать в Бельгию

Фото: goal.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Разные источники в твиттере сообщают, что Раджа Наингголан прилетел в Бельгию, чтобы заключить сделку с местным "Антверпеном". Информацию подтвердил и Фабрицио Романо.

Полузащитник покинул “Интер” на правах свободного агента этим летом. Последние два года он провел в аренде в “Кальяри”, лишь в начале прошлого сезона сыграв несколько матчей за миланский клуб.

Бельгиец получил свою известность за мощнейший удар, который он регулярно демонстрировал, выступая за “Рому”. Не смотря на отличные шансы заиграть в “Интере”, у игрока не вышло закрепиться в основе, и уже через год после перехода, он ушел в аренду в “Кальяри”.

В прошлом сезоне Раджа Наингголан провел 5 матчей за “Интер”, прежде чем снова уйти в “Кальяри”. В последнем клубе он принял участие в 22 играх и забил один мяч.

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В статье: Интер (Милан) Рома (Рим) Антверпен Раджа Наингголан
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