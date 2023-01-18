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Команда Драмбаева победила в чемпионате Бельгии Андерлехт. Украинец остался в запасе
Сенсация от Зюлте-Варегем
Фото: ФК Зюлте-Варегем
В чемпионате Бельгии в рамках 21-го тура представитель зоны вылета "Зюлте-Варегем" сыграл на поле "Андерлехта". Команда, цвета которой защищает украинец Александр Драмбаев, сумела оформить сенсацию – победа 3:2.
Сам Драмбаев весь матч просидел в резерве. В этом сезоне он сыграл за "Зюлте-Варегем" восемнадцать матчей во всех турнирах, забил один гол.
После 21-го матча в активе "Зюлте-Варегема" 19 очков. Команда находится в зоне вылета.
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